Семин определил лучшего тренера первой половины сезона РПЛ

Юрий Семин начал подводить итоги первой половины чемпионата России-2025/26.
«Лучшим тренером первой половины чемпионата считаю Мурада Мусаева, а лучшей командой – «Краснодар».
Турнирная таблица всегда отражает работу тренера. Талалаев очень достойно работал, но лидером является «Краснодар».
Мусаев колоссальную работу проделывает в клубе. Второй год подряд человек мотивирует команду, которая хорошо подготовлена для борьбы за новое чемпионское звание», – сказал Сeмин.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками в 14 турах.
- Они на 2 балла опережают ЦСКА, на 3 – «Зенит».
- Следующий соперник в чемпионате – «Балтика», идущая четвертой.
Источник: Metaratings