Семин определил лучшего тренера первой половины сезона РПЛ

Юрий Семин начал подводить итоги первой половины чемпионата России-2025/26.

«Лучшим тренером первой половины чемпионата считаю Мурада Мусаева, а лучшей командой – «Краснодар».

Турнирная таблица всегда отражает работу тренера. Талалаев очень достойно работал, но лидером является «Краснодар».

Мусаев колоссальную работу проделывает в клубе. Второй год подряд человек мотивирует команду, которая хорошо подготовлена для борьбы за новое чемпионское звание», – сказал Сeмин.