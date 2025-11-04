Писарев – о Станковиче: «Спартак» просто теряет время»

Тренер сборной России Николай Писарев не верит в успехи «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

– «Спартак» в этом чемпионате не может обыграть никого из больших клубов. Психология, или реальное соотношение сил?

– «Спартак» в нынешнем сезоне теряет очки не только с топ-клубами. Проблемы точно не только в психологии.

– Деян Станкович опять взялся за старое?

– Дело не в эмоциях. «Спартак» со Станковичем просто теряет время. По-моему, все, что мог показать здесь серб, он уже показал.