Писарев – о Станковиче: «Спартак» просто теряет время»

Тренер сборной России Николай Писарев не верит в успехи «Спартака» под руководством Деяна Станковича.
– «Спартак» в этом чемпионате не может обыграть никого из больших клубов. Психология, или реальное соотношение сил?
– «Спартак» в нынешнем сезоне теряет очки не только с топ-клубами. Проблемы точно не только в психологии.
– Деян Станкович опять взялся за старое?
– Дело не в эмоциях. «Спартак» со Станковичем просто теряет время. По-моему, все, что мог показать здесь серб, он уже показал.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
- Команда отстала от лидера чемпионата на 10 очков.
- У Станковича контракт до 2027 года.
Источник: Livesport