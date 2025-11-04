Семшов сказал, когда «Спартак» уволит Станковича

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в «Спартаке». Он уверен, что Деян Станкович останется на посту главного тренера до конца года.
«Думаю, сейчас ничего не будет. До зимнего перерыва осталось несколько туров и матчи на Кубок. Наверное, нет смысла менять (Станковича) до Нового года. А потом, возможно, будут перемены.
Все привыкли, что идут какие‑то вбросы про переговоры с другими специалистами. Самый лучший ответ – это результат. Если ответа нет, то придется прощаться», – сказал Семшов.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ после 14 туров.
- Сообщалось, что клуб может назначить главным тренером Альберта Риеру.
Источник: «Матч ТВ»