Семшов сказал, когда «Спартак» уволит Станковича

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в «Спартаке». Он уверен, что Деян Станкович останется на посту главного тренера до конца года.

«Думаю, сейчас ничего не будет. До зимнего перерыва осталось несколько туров и матчи на Кубок. Наверное, нет смысла менять (Станковича) до Нового года. А потом, возможно, будут перемены.

Все привыкли, что идут какие‑то вбросы про переговоры с другими специалистами. Самый лучший ответ – это результат. Если ответа нет, то придется прощаться», – сказал Семшов.