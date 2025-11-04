Смолов написал, какая «дрянь» нравится его жене: «Не могу сказать, что я в восторге»

Экс-футболист сборной России Федор Смолов рассказал о кинематографических предпочтениях своей супруги Карины Истоминой.

«За последние дни посмотрели две премьеры: «Девушка из каюты № 10» и сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Начну по порядку. Мне нравятся триллеры, детективы и все, что связано с психологией. По ожиданиям фильм Netflix с Кирой Найтли в главной роли должен не разочаровать, но хотелось побольше мистики. Фильм скорее «на один раз», но вечер не испортит.

Welcome to Derry (пока посмотрели первые две серии): по началу много нелепых сцен, какие-то летающие объекты, посмотрите и оцените сами.

Карина смеялась, ей нравится такая дрянь 😅 Не могу сказать, что я в восторге при просмотре этого сериала, но точно досмотрю. Спойлер: как оказалось, это приквел, поэтому Пеннивайз появится ближе к концу.

Мало чего стоящего и интересного выходит в последнее время. Единственное, что ждем, это новый сезон Stranger Things. А какие фильмы и сериалы ждете вы?

Порекомендуйте, что можно посмотреть на праздниках. Всем хороших выходных!» – написал форвард в своем телеграм-канале.