  • Главная
  • Новости
  • Смолов написал, какая «дрянь» нравится его жене: «Не могу сказать, что я в восторге»

Смолов написал, какая «дрянь» нравится его жене: «Не могу сказать, что я в восторге»

Вчера, 01:00
20

Экс-футболист сборной России Федор Смолов рассказал о кинематографических предпочтениях своей супруги Карины Истоминой.

«За последние дни посмотрели две премьеры: «Девушка из каюты № 10» и сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри».

Начну по порядку. Мне нравятся триллеры, детективы и все, что связано с психологией. По ожиданиям фильм Netflix с Кирой Найтли в главной роли должен не разочаровать, но хотелось побольше мистики. Фильм скорее «на один раз», но вечер не испортит.

Welcome to Derry (пока посмотрели первые две серии): по началу много нелепых сцен, какие-то летающие объекты, посмотрите и оцените сами.

Карина смеялась, ей нравится такая дрянь 😅 Не могу сказать, что я в восторге при просмотре этого сериала, но точно досмотрю. Спойлер: как оказалось, это приквел, поэтому Пеннивайз появится ближе к концу.

Мало чего стоящего и интересного выходит в последнее время. Единственное, что ждем, это новый сезон Stranger Things. А какие фильмы и сериалы ждете вы?

Порекомендуйте, что можно посмотреть на праздниках. Всем хороших выходных!» – написал форвард в своем телеграм-канале.

  • Смолов в браке с Истоминой с позапрошлого года.
  • У пары есть дочь, родившаяся 15 ноября 2023-го.

Источник: телеграм-канал Федора Смолова
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1762210807
А в это время Россия воет с Натой.А он вражеские сериалы смотрит.
Ответить
хрю-хрю
1762221225
главное я уже усвоил: НЕ смотреть российские сериалы, одно Г потому что. москва слезам не верит сериал, недавно вышел, позиционируют, как главный сериал года - а по факту такая лажа. лучше уж пересмотреть какую-нибудь зарубежную классику. от себя лично рекомендую сериал "молодой папа" (про папу римского). просто огонь, неоднократно пересматривал. скандинавский живописный "фортитьюд" - тоже неоднократно пересматривали с женой. и британский сериал Годы (years and years). совсем короткий, про постапокалипсис, за один вечер можно посмотреть. но какой же он классный.
Ответить
  • Читайте нас: 