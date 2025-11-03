Титов оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о возможном назначении главного тренера «Целе» Альберта Риеры в московскую команду.

Альберт владеет русским языком, у него жена из России.

Риера в качестве игрока выступал за «Ливерпуль».

«Спартак» занимает в РПЛ 6-е место.

«Мы много лет общаемся с Альбертом. Последние три года Риера работает вне России, но я знаю и его философию, и его теплое отношение к «Спартаку».

Мы с Аленичевым и Тихоновым регулярно играли в футбол с Альбертом после завершения карьеры, поэтому, конечно, «Спартак» для него – клуб номер один в России. Только теплые воспоминания.

Слухи про интерес «Спартака» к Риере? Не будем поднимать волну. У «Спартака» есть главный тренер, он работает. Да, результаты не самые лучшие, и отрыв от первого места уже 10 очков – это много за 14 сыгранных туров. Но есть время исправить ситуацию.

При этом и у Альберта есть действующий контракт с «Целе», и в клубе уже сообщили, что он не собирается уходить. Но что на этот счет думают руководители «Спартака», не мне судить.

Могу лишь сказать, что Риера – тренер, который любит атакующий и комбинационный футбол. Альберт и сам так играл – это я видел на протяжении пяти лет, что мы вместе играли в секции.

И стоит отметить, что Риера – большой тактик. Я был два дня у него в детской академии в Омске, и мне понравилось, что он сам участвовал во всех упражнениях.

Считаю, что главный тренер должен уметь показать футболистам на поле. Риера относится к этой категории тренеров, а не к тем, кто может хорошо объяснить лишь на доске, а на поле, увы, нет.

К тому же, Альберт еще относительно молод. 43 года – самый сок. Он и русский язык знает, что важно. Поэтому если у меня спросят про Риеру, я буду только за, чтобы он возглавил «Спартак», – заявил Титов.