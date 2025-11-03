Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»

Титов оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»

3 ноября, 21:57
4

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о возможном назначении главного тренера «Целе» Альберта Риеры в московскую команду.

  • Альберт владеет русским языком, у него жена из России.
  • Риера в качестве игрока выступал за «Ливерпуль».
  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место.

«Мы много лет общаемся с Альбертом. Последние три года Риера работает вне России, но я знаю и его философию, и его теплое отношение к «Спартаку».

Мы с Аленичевым и Тихоновым регулярно играли в футбол с Альбертом после завершения карьеры, поэтому, конечно, «Спартак» для него – клуб номер один в России. Только теплые воспоминания.

Слухи про интерес «Спартака» к Риере? Не будем поднимать волну. У «Спартака» есть главный тренер, он работает. Да, результаты не самые лучшие, и отрыв от первого места уже 10 очков – это много за 14 сыгранных туров. Но есть время исправить ситуацию.

При этом и у Альберта есть действующий контракт с «Целе», и в клубе уже сообщили, что он не собирается уходить. Но что на этот счет думают руководители «Спартака», не мне судить.

Могу лишь сказать, что Риера – тренер, который любит атакующий и комбинационный футбол. Альберт и сам так играл – это я видел на протяжении пяти лет, что мы вместе играли в секции.

И стоит отметить, что Риера – большой тактик. Я был два дня у него в детской академии в Омске, и мне понравилось, что он сам участвовал во всех упражнениях.

Считаю, что главный тренер должен уметь показать футболистам на поле. Риера относится к этой категории тренеров, а не к тем, кто может хорошо объяснить лишь на доске, а на поле, увы, нет.

К тому же, Альберт еще относительно молод. 43 года – самый сок. Он и русский язык знает, что важно. Поэтому если у меня спросят про Риеру, я буду только за, чтобы он возглавил «Спартак», – заявил Титов.

Еще по теме:
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу 8
Титов прокомментировал ничью «Спартака» с «Ростовом» 1
Реакция Титова на скорую отставку Станковича
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Словения. Первая Лига Целе Спартак Титов Егор Риера Альберт
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cleaner
1762198920
Спартак ищет еще одного АБАСКАЛЯ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
СПОРТ 21 века
1762199794
Титов имеет право говорить. Это легенда Спартака. Однако, при всём уважении к Егору Ильичу, проблема у Спартака не в тренере, а в самой структуре управления клубом. Поэтому кто бы в Спартак сейчас ни пришёл, ничего там не поменяется. Это уже давно устоявшаяся система с отрицательным посылом. Здесь нужно менять весь департамент управления...
Ответить
zigbert
1762265346
Уже подписал контракт с другим клубом. Теперь обсуждать его кандидатуру нет никакого смысла.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
2
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
2
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов
15:00
2
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
14:48
6
Все новости
Все новости
Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку
17:05
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов
16:04
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Губерниев объяснил, почему не верит в допуск женской сборной России до отбора ЧМ-2027
15:43
1
Ташуев похвалил «Зенит» за продление контракта с легионером
15:30
1
Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»
15:15
11
«Балтике» предсказали спад: «Они не смогут повторить путь «Лестера»
14:28
1
Ари вспомнил встречу с болельщиками «Спартака»: «Один из них показал пистолет»
14:14
18
Круговой высказался о возможном переходе Головина в «Зенит» вместо ЦСКА
13:59
2
У Гончаренко сорвалась стажировка в Лондоне: «Как только узнали, что я русскоговорящий»
13:45
1
Реакция жены Карпина на смерть телезвезды
13:20
1
Смолов обвинил Станковича в неуважении к России
13:19
11
Садыгов вызван в РФС по делу «Химок»
12:54
2
Азамат Мусагалиев определил основную проблему «Спартака»
12:40
11
Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева
12:30
4
Мостовой определил фаворита на победу в РПЛ
12:19
3
Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ-2027
12:15
8
Глебов выбыл до конца года из-за травмы
11:53
1
ФотоБубнов поставил оценки игрокам «Краснодара» и «Спартака»
11:42
3
Названа «космическая» сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с Педро
11:31
11
Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ: «Некоторые матчи напоминают игры Латинской Америки»
11:21
10
ВидеоРПЛ назвала лучшего футболиста октября
11:14
6
Генич отреагировал на первое поражение «Локомотива» в сезоне
10:57
3
Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно»
10:46
3
Губернатор Самарской области высказался об уходе Адиева из «Крыльев»
10:35
3
Тарасова ответила, можно ли считать российский футбол великим
10:25
4
Бубнов жестко разнес тренера РПЛ: «Кто он такой?»
10:13
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 