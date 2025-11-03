В «Целе» отреагировали на предметный интерес «Спартака» к тренеру Риере

Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал серьезный интерес «Спартака» к главному тренеру Альберту Риере.

«У Альберта действующий контракт с «Целе». Если его хочет видеть «Спартак», то клубу придется заплатить не маленькую компенсацию, которую мы сами будем назначать. И сейчас вряд ли Риера уйдет в любой другой клуб.

«Целе» играет в Лиге конференций, лидирует в чемпионате Словении. Альберт – это человек, которые не бросает ничего на полпути. «Спартак» к нам официально не обращался, переговоров никаких нет», – сказал Голубин.