Рабинер оценил главного кандидата на замену Станковичу

Сегодня, 17:28

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер высказался о главном кандидате на пост главного тренера команды – Альберте Риере.

  • Альберт владеет русским языком, у него жена из России.
  • Риера в качестве игрока выступал за «Ливерпуль».
  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место.

«Риера 100% был финалистом гонки, когда взяли Станковича – это знаю точно. Судя по всему, сейчас тема тоже раскручивается.

Но у человека есть актуальная работа, и она в «Целе» не ограничивается Словенией: на общем этапе Лиги конференций две победы в двух матчах – 3:1 у греческого АЕК дома и 2:0 у ирландского «Шемрок Роверс» на выезде. В прошлом сезоне в том же турнире дошел до четвертьфинала, в плей-офф пройдя два этапа и проиграв в упорной борьбе «Фиорентине» (1:2, 2:2). В текущем чемпионате Словении лидирует с 9-очковым отрывом.

Говорит по-русски (женат на русской с 2009 года), определенно следит за командой и ее развитием, то есть для него это не другая галактика. Еще один плюс – уже достаточно серьезный опыт работы за пределами Испании.

Но что в ситуации, когда у него всe в шоколаде, может быть для него мотивацией для перехода (тем более – в середине сезона) в «Спартак», у которого нет шансов играть в еврокубках? Только деньги. Не будем же мы всерьез предполагать, что испанец с детства за красно-белых. И РПЛ – сейчас точно не та лига, которая может стать карьерной ступенькой для перехода в Ла лигу или еще в какой-то топ. За ней и в лучшие-то времена в контексте работы тренеров не очень следили, а теперь и подавно.

Поэтому, хоть по всем вводным фигура Риеры выглядит гораздо интереснее кандидатуры Луиса Гарсии, но если он зимой или тем более сейчас решит идти в «Спартак» – по-моему, это чисто по-футбольному не может не вызвать вопросов», – написал Рабинер.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Словения. Первая Лига Целе Спартак Риера Альберт
