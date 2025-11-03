«Кто на что учился»: жена Карпина заявила, что она должна ездить в отпуск минимум 4 раза в год

Дарья Карпина, жена главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, выезжает в отпуск несколько раз в год.

– У нас рубрика – роскошный максимум или базовый минимум. Ездить в отпуск минимум четыре раза в год?

– Базовый минимум. В нашей семье. Но только у меня. У мужа – роскошный максимум, у него – только два. Кто на что учился!

– Ну, это нормально. Раз в квартал, по сути.

– Да. Правда, я езжу чаще. Но это ок.

– Ну, это [ездить в отпуск минимум четыре раза в год] прям такая нижняя грань, да?

– Да.