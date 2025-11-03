Введите ваш ник на сайте
  «Кто на что учился»: жена Карпина заявила, что она должна ездить в отпуск минимум 4 раза в год

«Кто на что учился»: жена Карпина заявила, что она должна ездить в отпуск минимум 4 раза в год

Сегодня, 10:51
14

Дарья Карпина, жена главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, выезжает в отпуск несколько раз в год.

– У нас рубрика – роскошный максимум или базовый минимум. Ездить в отпуск минимум четыре раза в год?

– Базовый минимум. В нашей семье. Но только у меня. У мужа – роскошный максимум, у него – только два. Кто на что учился!

– Ну, это нормально. Раз в квартал, по сути.

– Да. Правда, я езжу чаще. Но это ок.

– Ну, это [ездить в отпуск минимум четыре раза в год] прям такая нижняя грань, да?

– Да.

  • Карпин женат на Дарье с 2017 года.
  • У них трое общих дочерей.
  • У Карпиной более 40 тысяч подписчиков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1762157171
Щас бы миллионы зарабатывать и экономить на поездках в отпуск
Ответить
Интерес
1762157790
Детишкам из нынешних СМИ неведомо, что у домохозяйки не может быть ОТПУСКА."Отпуск"-это установленное законодательством право работника иметь ежегодный оплачиваемый отдых определённой продолжительности. При всём негативном к ней отношении, она имеет возможность и право "ездить в отпуск" хоть каждый месяц, или вообще не возвращаться ОТТУДА, передоверив заботу о доме и быте Валеры симпатичной молодой управляющей. Если Валера будет не против...
Ответить
бу-бу
1762158708
А кем работает эта выдра , что у неё вообще отпуска имется ?
Ответить
FWSPM
1762159034
4 раза это как то маловато будет
Ответить
Номэд
1762160526
Не работая ездить в отпуска. Гениально.
Ответить
evgevg13
1762161270
Чтобы ездить в отпуск надо где нибудь работать... А это называется:"Она четыре раза в год успешно спускает в унитаз бабло мужа".
Ответить
Cleaner
1762162201
В ОТПУСК ездят те, кто РАБОТАЕТ. Жены богатеньких буратин просто путешествуют на деньги мужа.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1762164541
А от чего у неё отпуск? Гыгыгы
Ответить
BarStep
1762169786
Ну в целом норм, я тож так поступаю :)
Ответить
