«Кто на что учился»: жена Карпина заявила, что она должна ездить в отпуск минимум 4 раза в год

Дарья Карпина, жена главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, выезжает в отпуск несколько раз в год.
– У нас рубрика – роскошный максимум или базовый минимум. Ездить в отпуск минимум четыре раза в год?
– Базовый минимум. В нашей семье. Но только у меня. У мужа – роскошный максимум, у него – только два. Кто на что учился!
– Ну, это нормально. Раз в квартал, по сути.
– Да. Правда, я езжу чаще. Но это ок.
– Ну, это [ездить в отпуск минимум четыре раза в год] прям такая нижняя грань, да?
– Да.
- Карпин женат на Дарье с 2017 года.
- У них трое общих дочерей.
- У Карпиной более 40 тысяч подписчиков.
Источник: Sport24