Мусаев отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил победу над «Спартаком» (2:1) в 14-м туре РПЛ.

Краснодарцы завершали встречу вдевятером.

Команда вышла на 1-е место.

«Спартак» отстает на 10 очков.

«Матч был очень хорошим с нашей стороны, но в концовке нельзя позволять два удаления на ровном месте. Я думаю, что просто захлестывали эмоции, с первых минут шла война на поле.

Вроде бы игра была под контролем, но нельзя было останавливаться. Карточки не выходили из логики. Благодарен футболистам, хороший матч провели. Все то, о чем перед матчем говорили – игра один в один, единоборства, подборы, переходы, благодаря этому и выиграли», – сказал Мусаев.