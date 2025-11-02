Введите ваш ник на сайте
  РПЛ. «Краснодар» разобрался со «Спартаком» (2:1) и вышел в лидеры, несмотря на 2 удаления

РПЛ. «Краснодар» разобрался со «Спартаком» (2:1) и вышел в лидеры, несмотря на 2 удаления

Вчера, 21:29
179

«Краснодар» в 14-м туре РПЛ обыграл дома «Спартак». Забили Александр Черников и Джон Кордоба.

На 88-й минуте колумбиец был удален. Затем красную карточку получил Дуглас Аугусто.

Краснодарцы вышли на первое место. «Спартак» отстает от него на десять очков.

У «Краснодара» пять побед подряд.

Россия. Премьер-лига. 14 тур
Краснодар - Спартак - 2:1 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Черников, 18; 2:0 - Д. Кордоба, 59; 2:1 - Л. Гарсия, 90.
Удаления: Д. Кордоба, 88 (вторая ж.к); Д. Аугусто, 90+5 (вторая ж.к) - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара» 2
Названа самая «истеричная» команда в истории России 1
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова 5
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (179)
Cleaner
1762118464
Станкович. Чемодан вокзал? Или до зимы? Судья во втором тайме особо старался помочь Спартаку. Краснодар молодцы. Штанги, перекладины, голы! Переиграли Спартака во всем! С победой!
Ответить
Bez Imeni
1762118741
Видел Спартак только последние 10 минут, Краснодар с заслуженной победой!! Играли лучше !!!
Ответить
_Marqella_
1762120802
Мдааа, Спартак уже не тот...
Ответить
ОК, Зенит!
1762126215
Краснодар конечно же на голову сильнее Спартака. И быстрее и умнее. Игра была веселенькой.
Ответить
Чилим.
1762130329
Краснодар был на голову лучше Спартака. Счёт мог быть и 3-1. и 5-1. Ну в последние 10 минут, конечно, расслабились. За что и поплатились и потрепали нервы болела. А так: быки- с заслуженной победой. Спартак- поиски себя продолжаются...
Ответить
Niklas80
1762137131
Быков с победой, а двум удалившимся клоунам нужно люлей вставить.
Ответить
docndoc
1762138544
Честно говоря, ожидал, что Краснодар крупно вынесет Спартак. Не может в нынешнем состоянии он тягаться с южанами на равных. Но получилось, как получилось. Особо винить игроков Спартака не в чем: просто игра не поставлена. Очень странно смотреть, как один из лучших составов в лиге тычется, как слепые котята и не знают, что делать. Вот Краснодару с Балтикой придётся тяжеловато - четырёх игроков основы потеряли. Не хотелось бы, чтобы Краснодар с ними очки потерял. Там ребята хоть и попроще, но дисциплиной и самоотдачей творят чудеса.
Ответить
рылы
1762140500
еле уснул от такого ПОЗОРА! сейчас проснулся - всё равно стыдно за спартаг!! (и за номэдку из бачка)
Ответить
Дубина
1762141294
Игры как не было так ее и нет!! Защита дырка. Мега вратарь валенок дырявый))))(косяк на косяке) Станок будь мужиком - уйди..
Ответить
Oldtrafford83
1762150894
Краснодар с победой!!! К счастью не смотрел))
Ответить
18+
