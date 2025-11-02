РПЛ. «Краснодар» разобрался со «Спартаком» (2:1) и вышел в лидеры, несмотря на 2 удаления

«Краснодар» в 14-м туре РПЛ обыграл дома «Спартак». Забили Александр Черников и Джон Кордоба.

На 88-й минуте колумбиец был удален. Затем красную карточку получил Дуглас Аугусто.

Краснодарцы вышли на первое место. «Спартак» отстает от него на десять очков.

У «Краснодара» пять побед подряд.