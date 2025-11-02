РПЛ. «Краснодар» разобрался со «Спартаком» (2:1) и вышел в лидеры, несмотря на 2 удаления

«Краснодар» в 14-м туре РПЛ обыграл дома «Спартак». Забили Александр Черников и Джон Кордоба.
На 88-й минуте колумбиец был удален. Затем красную карточку получил Дуглас Аугусто.
Краснодарцы вышли на первое место. «Спартак» отстает от него на десять очков.
У «Краснодара» пять побед подряд.
Россия. Премьер-лига. 14 тур
Краснодар - Спартак - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - А. Черников, 18; 2:0 - Д. Кордоба, 59; 2:1 - Л. Гарсия, 90.
Удаления: Д. Кордоба, 88 (вторая ж.к); Д. Аугусто, 90+5 (вторая ж.к) - нет.
