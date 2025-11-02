Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Балтики»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о матче 14-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).

С 59-й минуты грозненцы были в меньшинстве после удаления воспитанника «Спартака» Георгия Мелкадзе.

«Ахмат» остался на 9-м месте.

У грозненцев серия из 6 матчей без побед.

– Первые слова команде после игры?

– Первые слова – о том, что через 45 минут отъезд. А по игре потом поговорим, сейчас смысла нет. Спокойно поражения нельзя воспринимать, другое дело, что мы готовились к определенной игре, такую и получили. Моменты были и у нас, и у соперника, но пропустили два гола с аута и сами себе привезли. Это немножко настораживает.

Ранняя замена Келиано связана с тем, что человек недорабатывал. Когда мы его заменили, команда больше взяла под контроль середину поля. Что касается удаления, я не видел. Заранее всегда говорю судье, что в другом моменте также могли показать красную карточку, а в итоге не было и желтой. Пошло: и лупят, и лупят. И наши игроки, и их. Но нам надо исправлять свои ошибки, вдесятером ты играешь или меньше.