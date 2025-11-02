Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  РПЛ. «Балтика» уверенно обыграла «Ахмат» (2:0), у грозненцев 6 матчей без побед

РПЛ. «Балтика» уверенно обыграла «Ахмат» (2:0), у грозненцев 6 матчей без побед

Вчера, 18:57
13

«Балтика» в 14-м туре РПЛ победила дома «Ахмат». Забили Максим Петров и Сергей Пряхин.

С 59-й минуты грозненцы были в меньшинстве после удаления воспитанника «Спартака» Георгия Мелкадзе.

«Балтика» поднялась на четвертую строчку, опередив «Локомотив». «Ахмат» остался девятым.

У команды Станислава Черчесова безвыигрышная серия из шести матчей.

«Ахмат» не побеждает в Калининграде с 2007 года.

Россия. Премьер-лига. 14 тур
Балтика - Ахмат - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Петров, 9; 2:0 - С. Пряхин, 51.
Удаления: нет - Г. Мелкадзе, 59.
Таблица турнира Календарь турнира

Россия. Премьер-лига Ахмат Балтика
Desma
1762099314
Молодец Талалаев, своё слово держит! Игроки слова тренера оправдывают на все 100! Это и есть команда!!!
Ответить
Тинез Розоп
1762099366
Рад за усатого…
Ответить
insider_retro
1762099530
Балтика шикарно плющит встречных и поперечных, а тяжеловесный Чече не даёт лёгких побед и ожидаемый результат... Ещё не АПЛ, но уже где-то рядом :)
Ответить
subbotaspartak
1762099828
Когда удалили Мелкадзе комментатор практически назвал судью мусором.
Ответить
knikos
1762099852
Мои поздравления Балтике ! Молодцы ! Но ... Талалаеву надо собрать вместе игроков , участвовавших в атаках в последние минуты и дать им хороший втык ! Нельзя так бездарно , по-дворовому , распоряжаться мячём ! Что за "бей-беги "? Атакующих больше защищающихся , значит не надо всем поголовно бежать "наперёд" ! Надо уметь распределяться , чтобы выжать максимум и забивать голы ! Перед своей публикой 5:0 , как минимум , было бы намного лучше . Разница мячей может пригодиться и об этом надо думать уже сейчас . Ну и надо всё-таки искать напа , у которого голова лучше работает .
Ответить
trener7
1762099862
Благодаря ,,главному" на поле команды нахватались карточек- как собака блох.
Ответить
slavа0508
1762100082
С Победой Балтика . продолжаете удивлять ...
Ответить
Алим Терек
1762107544
Худшая игра Ахмата за последнее время,видать у команды спад,физически не успевали за игроками Балтики.
Ответить
vvv123
1762115931
А чего удивляться, если Черчесова из всех команд через полгода выгоняют!
Ответить
Чилим.
1762130738
Молодцы!!!
Ответить
  • Читайте нас: 