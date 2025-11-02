РПЛ. «Балтика» уверенно обыграла «Ахмат» (2:0), у грозненцев 6 матчей без побед

«Балтика» в 14-м туре РПЛ победила дома «Ахмат». Забили Максим Петров и Сергей Пряхин.
С 59-й минуты грозненцы были в меньшинстве после удаления воспитанника «Спартака» Георгия Мелкадзе.
«Балтика» поднялась на четвертую строчку, опередив «Локомотив». «Ахмат» остался девятым.
У команды Станислава Черчесова безвыигрышная серия из шести матчей.
«Ахмат» не побеждает в Калининграде с 2007 года.
Россия. Премьер-лига. 14 тур
Балтика - Ахмат - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - М. Петров, 9; 2:0 - С. Пряхин, 51.
Удаления: нет - Г. Мелкадзе, 59.
Источник: «Бомбардир»