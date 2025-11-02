РПЛ. «Балтика» уверенно обыграла «Ахмат» (2:0), у грозненцев 6 матчей без побед

«Балтика» в 14-м туре РПЛ победила дома «Ахмат». Забили Максим Петров и Сергей Пряхин.

С 59-й минуты грозненцы были в меньшинстве после удаления воспитанника «Спартака» Георгия Мелкадзе.

«Балтика» поднялась на четвертую строчку, опередив «Локомотив». «Ахмат» остался девятым.

У команды Станислава Черчесова безвыигрышная серия из шести матчей.

«Ахмат» не побеждает в Калининграде с 2007 года.