Впечатления Лещенко от «Динамо» при Карпине

Вчера, 18:38
2

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился впечатлениями от команды в этом сезоне.

  • В 14-м туре РПЛ «Динамо» не победило «Рубин» (0:0).
  • Более получаса москвичи провели в большинстве.
  • «Динамо» занимает 8-е место.

«Не могу понять рисунка игры: то навал какой-то, то прессинг. Не понимаю в какой футбол они играют. Хотя игроки в хорошей физической форме, но у них нет отдачи. Пока, к сожалению, как говорят у актеров, – игра не по таланту.

Не хочу что-то негативно говорить. Все-таки болею за команду. Стараюсь больше поддержать, чем разрушать», – сказал Лещенко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1762098389
Другими словами… Карпин не тренер и гнать его в шею.
Ответить
Тинез Розоп
1762098867
Дядя Лёва. Не трогай нашего Лобановского… ( он и в Динамо из за названия пошёл)
Ответить
