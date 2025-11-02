Впечатления Лещенко от «Динамо» при Карпине

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился впечатлениями от команды в этом сезоне.

В 14-м туре РПЛ «Динамо» не победило «Рубин» (0:0).

Более получаса москвичи провели в большинстве.

«Динамо» занимает 8-е место.

«Не могу понять рисунка игры: то навал какой-то, то прессинг. Не понимаю в какой футбол они играют. Хотя игроки в хорошей физической форме, но у них нет отдачи. Пока, к сожалению, как говорят у актеров, – игра не по таланту.

Не хочу что-то негативно говорить. Все-таки болею за команду. Стараюсь больше поддержать, чем разрушать», – сказал Лещенко.