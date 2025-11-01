Карпин прокомментировал 0:0 «Динамо» с «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0).

Более получаса «Динамо» провело в большинстве.

Москвичи занимают 8-е место в РПЛ.

Команда без трофеев с 1995 года.

– 0:0 – удовлетворительный результат?

– Конечно, нет. Исходя из игры, исходя из созданных моментов. Тут даже дело не в удалении. В первом тайме и втором до удаления могли выжать больше. Было не 15 моментов, но из тех, что были, можно было выжать больше.

Иван Сергеев вышел на замену тогда, когда посчитали нужным. Константин Тюкавин выглядел неплохо, набирает. Он уже выдерживает не 45 минут, а 60 и больше. Костя выглядел хорошо.