  • Корнеев: «Соболев разочаровал Семака и может уйти из «Зенита»

Корнеев: «Соболев разочаровал Семака и может уйти из «Зенита»

1 ноября, 17:08
5

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию форварда Александра Соболева в «Зените».

– Каковы теперь перспективы Соболева в «Зените»? Ведь он, получается, стал уже четвертым нападающим в команде? Надо ли ему зимой искать новый клуб?

– Похоже, Соболев разочаровал Семака. Так что я бы не исключал вариант, при котором зимой он может уйти в другую команду.

  • В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.
  • У Александра контракт до 2027 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей Корнеев Игорь
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1762006926
соболев жирный лентяй......ЗЕНИТ стал бы чемпионом без него
Ответить
Тинез Розоп
1762007470
Бумеранг вещь такая…(плыви дальше дельфин , как го.но в проруби)
Ответить
Кривая да нелёгкая
1762008371
Уйдёт в Самару к писякову или к Валере
Ответить
Ловкий Бубен
1762009925
Чушь, он играет так как предполагалось, проблемы Зенита не в Соболеве
Ответить
Боцман59rus
1762011073
_Лохомотив подберёт, когда у птицына фарт закончится
Ответить
