Корнеев: «Соболев разочаровал Семака и может уйти из «Зенита»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию форварда Александра Соболева в «Зените».
– Каковы теперь перспективы Соболева в «Зените»? Ведь он, получается, стал уже четвертым нападающим в команде? Надо ли ему зимой искать новый клуб?
– Похоже, Соболев разочаровал Семака. Так что я бы не исключал вариант, при котором зимой он может уйти в другую команду.
- В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.
- У Александра контракт до 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»