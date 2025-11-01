Корнеев: «Соболев разочаровал Семака и может уйти из «Зенита»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал ситуацию форварда Александра Соболева в «Зените».

– Каковы теперь перспективы Соболева в «Зените»? Ведь он, получается, стал уже четвертым нападающим в команде? Надо ли ему зимой искать новый клуб?

– Похоже, Соболев разочаровал Семака. Так что я бы не исключал вариант, при котором зимой он может уйти в другую команду.