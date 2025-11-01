В «Пари НН» защитили Шпилевского, обхамившего журналистов

Пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский вступился за главного тренера Алексея Шпилевского.

Накануне белорус унизил журналистов.

«Пари НН» идет в РПЛ последним.

Шпилевский выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра.

«Уже по дороге из Москвы в Нижний настигли новости по мотивам достаточно эмоциональной пресс-конференции Алексея Шпилевского после матча с ЦСКА.

Возможно, одним из самых ярких моментов стало про «диванных экспертов». И вот уже полетели заголовки: Шпилевский назвал журналистов диванными экспертами, Шпилевский поругался на пресс-конференции с журналистом и прочее подобное.

Формулировки явно искаженные, переиначенные и даже вывернутые наизнанку.

Хочется обратиться к коллегам быть внимательнее и корректнее при передаче прямой речи спикера. Фразы, якобы обращенной к журналистам, «диванные критики здесь сидят», на пресс-конференции не звучало.

Это легко проверить на видео или аудиозаписи.

Появившиеся в медиа заголовки – следствие вырванных из контекста и наверно интерпретированных слов.

«Диванные эксперты» – оценочная характеристика тренера отдельных специалистов или медиа персон, чьи зачастую безапелляционные и неаргументированные цитаты так любят тиражировать СМИ, но никак не журналистов.

Напротив, Алексей Шпилевский с уважением и максимальным профессионализмом относится к медиа. Чему подтверждение – дополнительные комментарии нескольким ведущим СМИ за рамками пресс-конференциями, открытые тренировки, эксклюзивные интервью и другие медиа активности.

Это не может быть улица с односторонним движением. Любое взаимодействие – это взаимное уважение.

По крайней мере, и клуб, и я как представитель клуба, следуем этому принципу.

Просьба ко всем СМИ, распространившим новости о «диванных экспертах» в контексте журналистов исправить заголовки и использовать корректные цитаты.

Потому что вышедшие публикации об этом не соответствуют действительности», – написал Лисовский.