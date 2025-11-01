Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Пари НН» защитили Шпилевского, обхамившего журналистов

Сегодня, 16:29

Пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский вступился за главного тренера Алексея Шпилевского.

  • Накануне белорус унизил журналистов.
  • «Пари НН» идет в РПЛ последним.
  • Шпилевский выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра.

«Уже по дороге из Москвы в Нижний настигли новости по мотивам достаточно эмоциональной пресс-конференции Алексея Шпилевского после матча с ЦСКА.

Возможно, одним из самых ярких моментов стало про «диванных экспертов». И вот уже полетели заголовки: Шпилевский назвал журналистов диванными экспертами, Шпилевский поругался на пресс-конференции с журналистом и прочее подобное.

Формулировки явно искаженные, переиначенные и даже вывернутые наизнанку.

Хочется обратиться к коллегам быть внимательнее и корректнее при передаче прямой речи спикера. Фразы, якобы обращенной к журналистам, «диванные критики здесь сидят», на пресс-конференции не звучало.

Это легко проверить на видео или аудиозаписи.

Появившиеся в медиа заголовки – следствие вырванных из контекста и наверно интерпретированных слов.

«Диванные эксперты» – оценочная характеристика тренера отдельных специалистов или медиа персон, чьи зачастую безапелляционные и неаргументированные цитаты так любят тиражировать СМИ, но никак не журналистов.

Напротив, Алексей Шпилевский с уважением и максимальным профессионализмом относится к медиа. Чему подтверждение – дополнительные комментарии нескольким ведущим СМИ за рамками пресс-конференциями, открытые тренировки, эксклюзивные интервью и другие медиа активности.

Это не может быть улица с односторонним движением. Любое взаимодействие – это взаимное уважение.

По крайней мере, и клуб, и я как представитель клуба, следуем этому принципу.

Просьба ко всем СМИ, распространившим новости о «диванных экспертах» в контексте журналистов исправить заголовки и использовать корректные цитаты.

Потому что вышедшие публикации об этом не соответствуют действительности», – написал Лисовский.

Еще по теме:
Тренер клуба РПЛ отреагировал на информацию об отставке
Шпилевский объяснил, почему в ворота «Пари НН» часто назначают пенальти 1
Григорян раскритиковал высказывания Шпилевского: «Я вижу пустые глаза у игроков» 2
Источник: телеграм-канал Артема Лисовского
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Радимовым и Широковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
2
Фанат «Реала» умер от сердечного приступа после незабитого пенальти Мбаппе в Эль Класико
16:42
Мостовой оценил «Локомотив» перед матчем с «Зенитом»
16:07
Мбаппе назвал свой самый памятный гол
15:46
Несколько игроков основы «Локомотива» пропустят матч с «Зенитом»
15:03
Юран вернулся в Москву после ухода из «Серикспора»
14:46
1
Тренер клуба РПЛ отреагировал на информацию об отставке
14:17
Круговой – о попытке похищения Мостового: «Как он рванул! Только пятки сверкали!»
14:04
3
ФотоГоловин расстался с девушкой
13:35
13
Сычев оценил шансы «Спартака» в матче с «Краснодаром»
12:35
1
Все новости
Все новости
Директор «Пари НН» – о последнем месте: «Безнадеги нет, верим в Шпилевского»
16:49
В «Пари НН» защитили Шпилевского, обхамившего журналистов
16:29
Лапочкин оценил решение Карасева о пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Пари НН»
15:59
Ташуев – о приглашении Лички в «Спартак»: «Почему в «Динамо» позвали его, а не меня?»
15:51
1
Юран вернулся в Москву после ухода из «Серикспора»
14:46
1
Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
14:29
2
Тренер клуба РПЛ отреагировал на информацию об отставке
14:17
Круговой – о попытке похищения Мостового: «Как он рванул! Только пятки сверкали!»
14:04
3
Ташуев: «Все тренеры готовы возглавить «Спартак»
13:56
2
Гасилин заявил, что Спаллетти может позвать Батракова в «Ювентус»
13:40
Глеб объяснил, почему «Зениту» стало сложнее бороться за титул в РПЛ
13:25
2
Семин объяснил, почему не будет называть кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
13:15
1
Сычев оценил шансы «Спартака» в матче с «Краснодаром»
12:35
1
Ташуев объяснил, за счет чего «Локомотив» может победить «Зенит»
12:20
1
Черышев высказался о продолжении карьеры
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:45
Где смотреть матч «Балтика» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:43
Где смотреть матч «Оренбург» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 2 ноября 2025
11:40
Капелло отказался возглавить «Спартак»
11:34
8
Шпилевский объяснил, почему в ворота «Пари НН» часто назначают пенальти
11:22
1
Круговой отреагировали на слова Челестини о том, что ЦСКА находится на пределе
10:49
2
Стало известно, почему у РПЛ не получилось серьезно улучшить сумму контракта с «Матч ТВ»
09:54
Шнякин посмеялся над критикой в адрес комментаторов «Матч ТВ»
09:27
15
Экс-гендиректор «Спартака» сказал, когда клубу нужно принимать решение по Станковичу
09:16
4
Григорян раскритиковал высказывания Шпилевского: «Я вижу пустые глаза у игроков»
09:12
2
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
08:58
Сенников объяснил, почему «Спартак» может преподнести сюрприз в игре с «Краснодаром»
08:49
3
Челестини рассказал о состоянии травмированного Акинфеева
08:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 