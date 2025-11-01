В «Пари НН» защитили Шпилевского, обхамившего журналистов

Пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский вступился за главного тренера Алексея Шпилевского.
- Накануне белорус унизил журналистов.
- «Пари НН» идет в РПЛ последним.
- Шпилевский выигрывал чемпионаты Казахстана и Кипра.
«Уже по дороге из Москвы в Нижний настигли новости по мотивам достаточно эмоциональной пресс-конференции Алексея Шпилевского после матча с ЦСКА.
Возможно, одним из самых ярких моментов стало про «диванных экспертов». И вот уже полетели заголовки: Шпилевский назвал журналистов диванными экспертами, Шпилевский поругался на пресс-конференции с журналистом и прочее подобное.
Формулировки явно искаженные, переиначенные и даже вывернутые наизнанку.
Хочется обратиться к коллегам быть внимательнее и корректнее при передаче прямой речи спикера. Фразы, якобы обращенной к журналистам, «диванные критики здесь сидят», на пресс-конференции не звучало.
Это легко проверить на видео или аудиозаписи.
Появившиеся в медиа заголовки – следствие вырванных из контекста и наверно интерпретированных слов.
«Диванные эксперты» – оценочная характеристика тренера отдельных специалистов или медиа персон, чьи зачастую безапелляционные и неаргументированные цитаты так любят тиражировать СМИ, но никак не журналистов.
Напротив, Алексей Шпилевский с уважением и максимальным профессионализмом относится к медиа. Чему подтверждение – дополнительные комментарии нескольким ведущим СМИ за рамками пресс-конференциями, открытые тренировки, эксклюзивные интервью и другие медиа активности.
Это не может быть улица с односторонним движением. Любое взаимодействие – это взаимное уважение.
По крайней мере, и клуб, и я как представитель клуба, следуем этому принципу.
Просьба ко всем СМИ, распространившим новости о «диванных экспертах» в контексте журналистов исправить заголовки и использовать корректные цитаты.
Потому что вышедшие публикации об этом не соответствуют действительности», – написал Лисовский.