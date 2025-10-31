Губерниев спрогнозировал увольнение Станковича после матча с «Краснодаром»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак».
«Я поеду в Краснодар работать футбольным обозревателем на матче «Краснодара» со «Спартаком», буду вести студию. Думаю, как раз это и будет последний матч Деяна Станковича в «Спартаке».
«Краснодар» – точно фаворит в этой игре, он победит. А мы все станем свидетелями блистательного увольнения главного тренера «красно-белых», – сказал Губерниев.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ, «Спартак» занимает 6-е место.
- Матч пройдет 2 ноября в 19:30 мск.
- «Спартак» уже несколько недель размышляет над отставкой Станковича.
Источник: «ВсеПроСпорт»