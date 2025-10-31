Губерниев спрогнозировал увольнение Станковича после матча с «Краснодаром»

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак».

«Я поеду в Краснодар работать футбольным обозревателем на матче «Краснодара» со «Спартаком», буду вести студию. Думаю, как раз это и будет последний матч Деяна Станковича в «Спартаке».

«Краснодар» – точно фаворит в этой игре, он победит. А мы все станем свидетелями блистательного увольнения главного тренера «красно-белых», – сказал Губерниев.