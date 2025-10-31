Президент РПЛ прокомментировал новый контракт с «Матч ТВ»

Александр Алаев высказался о заключении нового договора между РПЛ и «Матч ТВ».
Президент лиги назвал это «стратегическим выбором».
«Мы очень рады продолжению сотрудничества с нашим надежным партнером и действующим основным вещателем. Продление соглашения – не формальность, а стратегический выбор.
Мы уверены, что совместными усилиями сделаем российский футбол еще ярче, доступнее и привлекательнее – чтобы каждый матч РПЛ был событием, которое ждут миллионы», – заявил Алаев.
- Сообщалось, что лига заработает 28,5 миллиарда рублей за четыре года.
- Общая сумма контракта превысит 30 миллиардов за счет дополнительных соглашений, например обслуживания ВАР и продакшена.
- По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей в федеральном эфире.
Источник: сайт РПЛ