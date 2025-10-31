Президент РПЛ прокомментировал новый контракт с «Матч ТВ»

Александр Алаев высказался о заключении нового договора между РПЛ и «Матч ТВ».

Президент лиги назвал это «стратегическим выбором».

«Мы очень рады продолжению сотрудничества с нашим надежным партнером и действующим основным вещателем. Продление соглашения – не формальность, а стратегический выбор.

Мы уверены, что совместными усилиями сделаем российский футбол еще ярче, доступнее и привлекательнее – чтобы каждый матч РПЛ был событием, которое ждут миллионы», – заявил Алаев.