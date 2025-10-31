Стало известно, кто будет транслировать матчи РПЛ со следующего сезона

РПЛ согласовала с «Матч ТВ» новый контракт на трансляцию матчей чемпионата России. Соглашение будет рассчитано на 4 года, а лига заработает 28,5 миллиарда рублей.
По данным «РБ Спорт», за подписание нового ТВ-контракта с «Матч ТВ» сегодня проголосовало общее собрание РПЛ.
Действующий контракт лиги с каналом рассчитан до конца текущего сезона.
- Как сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги», сумма по новому контракту, которую получит лига, на 10% больше, чем по предыдущему.
- По прежнему договору телеканал брал на себя обязательство показа не менее 60 матчей на федеральном канале.