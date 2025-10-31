Экс-динамовец Вальбуэна назвал самый любимый клуб в карьере

Французский полузащитник Матье Вальбуэна ответил, какой клуб любит больше остальных.

41-летний футболист в течение карьеры выступал за «Марсель», «Динамо», «Лион», «Фенербахче», «Олимпиакос», «Аполлон» и другие команды.

«Если вы спросите о моем любимом клубе, то это «Марсель». Болельщики этого клуба дали мне все. Именно они сделали меня таким, какой я есть.

«Марсель» – клуб с историей, в который сложно попасть», – сказал Вальбуэна.