Экс-динамовец Вальбуэна назвал самый любимый клуб в карьере

Французский полузащитник Матье Вальбуэна ответил, какой клуб любит больше остальных.
41-летний футболист в течение карьеры выступал за «Марсель», «Динамо», «Лион», «Фенербахче», «Олимпиакос», «Аполлон» и другие команды.
«Если вы спросите о моем любимом клубе, то это «Марсель». Болельщики этого клуба дали мне все. Именно они сделали меня таким, какой я есть.
«Марсель» – клуб с историей, в который сложно попасть», – сказал Вальбуэна.
- Хавбек был в «Марселе» с 2006 по 2014 год, а сезон-2014/15 провел в «Динамо».
Источник: Foot Mercato