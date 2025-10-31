Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-динамовец Вальбуэна назвал самый любимый клуб в карьере

Экс-динамовец Вальбуэна назвал самый любимый клуб в карьере

Сегодня, 13:59
1

Французский полузащитник Матье Вальбуэна ответил, какой клуб любит больше остальных.

41-летний футболист в течение карьеры выступал за «Марсель», «Динамо», «Лион», «Фенербахче», «Олимпиакос», «Аполлон» и другие команды.

«Если вы спросите о моем любимом клубе, то это «Марсель». Болельщики этого клуба дали мне все. Именно они сделали меня таким, какой я есть.

«Марсель» – клуб с историей, в который сложно попасть», – сказал Вальбуэна.

  • Хавбек был в «Марселе» с 2006 по 2014 год, а сезон-2014/15 провел в «Динамо».

Еще по теме:
40-летний Вальбуэна подписал контракт с новым клубом 1
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом 1
Черчесов назвал трех самых талантливых футболистов, которых он тренировал
Источник: Foot Mercato
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Афины Каллитея Динамо Марсель Вальбуэна Матье
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1761913700
Прочитав заголовок подумал, что скажет Динамо. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Заявление РПЛ о новом контракте с «Матч ТВ»
15:15
Спаллетти установил рекорд «Ювентуса» сразу после назначения
14:51
1
Станковича назвали «хитрожопым»: «Хотя сейчас все такие»
14:28
6
«Матч ТВ» потратит рекордную сумму на новый контракт с РПЛ
14:14
1
Бубнов сказал, будет ли «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»
13:28
3
Стало известно, кто будет транслировать матчи РПЛ со следующего сезона
13:26
1
Алонсо высказался об инциденте с Винисиусом
13:20
1
Чемпион мира и Европы отказался возглавить «Спартак»
13:14
1
У Ямаля вновь возникли проблемы со здоровьем
13:03
3
Бубнов оценил кандидатуру Юрана для «Спартака» и «Динамо»
12:50
2
Все новости
Все новости
Экс-динамовец Вальбуэна назвал самый любимый клуб в карьере
13:59
1
ВидеоСафонов посетил концерт белорусского комика в Париже
00:46
6
Сафонов прокомментировал ничью «ПСЖ» с аутсайдером
Вчера, 17:52
1
«ПСЖ» сообщил о травме вингера сборной Франции
Вчера, 17:20
Дасаев сказал, стоит ли Сафонову оставаться в «ПСЖ»
Вчера, 17:01
Головин прокомментировал дубль в ворота «Нанта»
Вчера, 12:44
Головин приблизился к историческому рекорду в составе «Монако»
Вчера, 08:30
1
Лига 1. Дубль Головина с замены помог «Монако» победить в гостях «Нант» (5:3)
Вчера, 01:04
3
Лига 1. «ПСЖ» потерял очки в матче с аутсайдером (1:1)
29 октября
1
Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о конкуренции Сафонова и Шевалье
28 октября
3
Лига 1. Головин помог «Монако» обыграть «Тулузу» (1:0) и оказаться в зоне ЛЧ
25 октября
2
Лига 1. Дубль защитника принес «ПСЖ» гостевую победу над «Брестом» (3:0)
25 октября
Новый тренер «Монако» не дал Головину гарантию постоянного места на поле
24 октября
2
«ПСЖ» рассматривает на замену Сафонову украинца
24 октября
2
Кафанов сказал, как изменился Сафонов без игровой практики в «ПСЖ»
23 октября
6
Губерниев отреагировал на два привезенных пенальти и удаление Забарного за «ПСЖ»
22 октября
2
Сафонову посоветовали уходить из «ПСЖ»
22 октября
1
«Спортинг» отреагировал на информацию об интересе к Сафонову
22 октября
1
Агент не верит в интерес к Сафонову от испанских и португальских клубов
21 октября
Известны две страны, в которые может переехать Сафонов из Франции
21 октября
4
Тренер «ПСЖ» Энрике встал на защиту конкурента Сафонова
20 октября
6
Сафонов не говорил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб
20 октября
2
«Болею, чтобы их не поймали»: Черданцев – о дерзком ограблении Лувра
19 октября
6
Сафонов хочет как можно быстрее покинуть «ПСЖ»
19 октября
6
Зидан собрал идеального футболиста, ни разу не упомянув Месси
18 октября
Чемпион мира призвал «ПСЖ» вернуть Сафонова в ворота
18 октября
«ПСЖ» рассчитывает избавиться от Сафонова зимой
18 октября
7
Сафонов провел на скамейке «ПСЖ» 11-й матч подряд
17 октября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 