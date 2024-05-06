Черчесов назвал трех самых талантливых футболистов, которых он тренировал

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал самых талантливых игроков, с которыми работал. Он выделил Матье Вальбуэна, Юрия Жиркова и Александра Головина.

«Я бы сказал так: Вальбуэна в «Динамо». Потому что он дал мне по‑другому взглянуть на работу. Когда у тебя такой игрок появляется, то ты должен иначе на футбол посмотреть. Если ты останешься там же, то значит, его качества нивелируются.

Из российских футболистов… Юра Жирков, допустим. Он футбольный человек. На любой позиции играл одинаково.

Головин? Можно какие‑то параллели с Вальбуэна провести», – сказал Черчесов.