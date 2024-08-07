39-летний Вальбуэна определился с новым клубом

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Франции Матье Вальбуэна перешел в греческую «Каллитею» на правах свободного агента.

«Мне не терпится познакомиться со всеми членами команды, и я не могу дождаться первого матча сезона.

Самое главное для меня – это стремление бороться за «Каллитею» в каждом матче, и я надеюсь, что мы проведем отличный сезон. Могу также сказать, что я очень рад вернуться в Грецию, эта страна потрясающая», – сказал Вальбуэна.