39-летний Вальбуэна определился с новым клубом

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Франции Матье Вальбуэна перешел в греческую «Каллитею» на правах свободного агента.
«Мне не терпится познакомиться со всеми членами команды, и я не могу дождаться первого матча сезона.
Самое главное для меня – это стремление бороться за «Каллитею» в каждом матче, и я надеюсь, что мы проведем отличный сезон. Могу также сказать, что я очень рад вернуться в Грецию, эта страна потрясающая», – сказал Вальбуэна.
- «Каллитея» поднялась в высший дивизион в этом году.
- Вальбуэна выступал за греческий «Олимпиакос» в 2019–2023 годах.
- Прошлый сезон француз провел в кипрском «Аполлоне», сыграл 36 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
- За «Динамо» хавбек играл в 2014–2015 годах.
Источник: официальный сайт «Каллитеи»