Бубнов сказал, будет ли «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив».

«Вот сможет «Зенит», если у них что-то не так пойдет, усилить игру? Я сомневаюсь. А вот «Локомотив» может – у него скамейка есть, он может маневрировать.

И поэтому здесь 100% «Зенит» не явный фаворит. И даже я бы и не говорил, что он фаворит – там 50 на 50. И я бы такого разрыва никогда не ставил, потому что сейчас уровень «Локомотива» не позволяет ставить такие коэффициенты для такого разрыва. Там всe примерно одинаково.

Больше того, то, что «Локомотив» забьeт, очень высокая вероятность. А «Зенит», когда им забивают, вот сейчас, при всeм их преимуществе с московским «Динамо», но они же мучились. Тем более там Митрюшкин – хороший вратарь, он может тоже выручать», – сказал Бубнов.