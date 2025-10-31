Бубнов оценил кандидатуру Юрана для «Спартака» и «Динамо»

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов оценил возможность возвращения тренеров Марцела Лички и Сергея Юрана в РПЛ.

– Видите ли в ближайшее время Личку или Юрана на посту в одном из клубов РПЛ?

– Личка, я думаю, это тренер для топов, среди топов кто может… «Спартак», «Динамо». В «Динамо» он уже работал.

А Юрану топы, скажем так, не доверят. Хотя я считаю, что если бы, например, сейчас «Спартак» дали или «Динамо», то там бы хуже, чем тренеры сейчас работают, точно бы не было. Поэтому вот такой расклад. Знаешь как, для Юрана, в принципе, зимой может что-то появиться. Поэтому, что называется, вовремя.

А Личка сам сказал, что он не хочет кого-то спасать, вытаскивать, он хочет бороться, ну и правильно, за серьeзные места, тем более с «Динамо» у него это получилось. Поэтому здесь все логично.

Другое дело, что Юран сейчас сказал, что по обоюдному согласию они [c «Серикспором»] разошлись. Интересно, какое это согласие? Потому что, по-моему, сколько он там был – зарплату игрокам не платили.

И я не думаю, что он с [Туфаном] Садыговым будет конфликтовать, там через суды выбивать деньги. В лучшем случае, они просто разошлись, чтобы никакого базара не было. Это уже третий раз. То есть он знает, с кем он связывается. Может быть там, при договоре ему аванс какой-то дается, и он уже ко всему готов.

Но здесь мне лично ребят жалко, которых Юран туда пригласил, наших. Потому что он-то уходит, а они остаются. Что там с ними будет? Они уже на тренировки не выходят.