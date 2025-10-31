Введите ваш ник на сайте
Бубнов оценил кандидатуру Юрана для «Спартака» и «Динамо»

Сегодня, 12:50
2

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов оценил возможность возвращения тренеров Марцела Лички и Сергея Юрана в РПЛ.

– Видите ли в ближайшее время Личку или Юрана на посту в одном из клубов РПЛ?

– Личка, я думаю, это тренер для топов, среди топов кто может… «Спартак», «Динамо». В «Динамо» он уже работал.

А Юрану топы, скажем так, не доверят. Хотя я считаю, что если бы, например, сейчас «Спартак» дали или «Динамо», то там бы хуже, чем тренеры сейчас работают, точно бы не было. Поэтому вот такой расклад. Знаешь как, для Юрана, в принципе, зимой может что-то появиться. Поэтому, что называется, вовремя.

А Личка сам сказал, что он не хочет кого-то спасать, вытаскивать, он хочет бороться, ну и правильно, за серьeзные места, тем более с «Динамо» у него это получилось. Поэтому здесь все логично.

Другое дело, что Юран сейчас сказал, что по обоюдному согласию они [c «Серикспором»] разошлись. Интересно, какое это согласие? Потому что, по-моему, сколько он там был – зарплату игрокам не платили.

И я не думаю, что он с [Туфаном] Садыговым будет конфликтовать, там через суды выбивать деньги. В лучшем случае, они просто разошлись, чтобы никакого базара не было. Это уже третий раз. То есть он знает, с кем он связывается. Может быть там, при договоре ему аванс какой-то дается, и он уже ко всему готов.

Но здесь мне лично ребят жалко, которых Юран туда пригласил, наших. Потому что он-то уходит, а они остаются. Что там с ними будет? Они уже на тренировки не выходят.

  • Ранее A Spor сообщил, что Личка отправлен в отставку с поста главного тренера «Карагюмрюка». Официально турецкий клуб этого не подтверждал.
  • Личка руководил в РПЛ «Динамо» и «Оренбургом».
  • Сергей Юран ранее ушел с поста главного тренера «Серикспора», выступающего во втором по статусу дивизионе Турции.
  • Клубом владеет Туфан Садыгов, который ранее также был инвестором обанкротившихся подмосковных «Химок».

Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Серик Беледиеспор Спартак Динамо Юран Сергей Личка Марцел Бубнов Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fibercore
1761906202
Юран, как тренер, не состоятелен для ТОП-6 РПЛ. Его уровень 9-16 команды.
Ответить
neim
1761912478
Подставил пацанов этот баран Юран. Сам наверняка без бабла не останется.
Ответить
