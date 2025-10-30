Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ

Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ

Сегодня, 20:43
6

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался насчет отмечаемого сегодня дня тренера.

«Не чувствую себя причастным ко дню тренера. Хотя кто-то мне присылал поздравления. Я был тренером только в каких-то выставочных матчах, а так им никогда не был.

Кого бы поздравлял? У нас многие ни одной грамоты не получили, а их считают выдающимися. Беда в том, что, например, Мусаева считают хорошим тренером. Про него уже говорили: открывал двери и носил мячи, а сейчас влез.

У нас был такой же персонаж – Слуцкий. Мусаева и Слуцкого не стал бы поздравлять с днем тренера. Гвардиолу, Зидана, Энрике и Дешама могу поздравить. А этих нет», – сказал Мостовой.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Краснодар Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krasnodar 123
1761846674
Мусаев не нуждается в твоих поздравлениях. Ты вообще кто такой сейчас есть -ЧМО ? Только без обид ЧМО- человек мало образованный! А в простонародной речи Быдло!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1761848198
чмо это КРАСНОДАР с ЛЕВНИКОВЫМ который помог со всеми судьями выиграть чемпионство
Ответить
k611
1761848344
Всё бурчит и бурчит. Шёл бы сам тренировать, названные им тренеры кое чего уже добились, а он так и будет только лясы точить.
Ответить
Цугундeр
1761850067
)) Охренеевшее окончательно патлатовеличество..
Ответить
Январь 59
1761852071
Можно подумать, что Мусаев не спит по ночам от того, что Мостовой его не считает тренером. Не Мостовой определяет статус тренера, а заслуги и достижения на тренерском мостике.
Ответить
dimag
1761854724
Я вообще то не в шоке. Мостовой да Бубнов ,эти двое только могут не признавать Слуцкого и Мусаева тренерами,к стати Слуцкий был вратарем и завязал с футболом на поле из-за травмы. Но Бубен то хоть молчит о старых склоках , а Мостовой всё никак не успокоиться.
Ответить
