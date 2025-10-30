Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался насчет отмечаемого сегодня дня тренера.

«Не чувствую себя причастным ко дню тренера. Хотя кто-то мне присылал поздравления. Я был тренером только в каких-то выставочных матчах, а так им никогда не был.

Кого бы поздравлял? У нас многие ни одной грамоты не получили, а их считают выдающимися. Беда в том, что, например, Мусаева считают хорошим тренером. Про него уже говорили: открывал двери и носил мячи, а сейчас влез.

У нас был такой же персонаж – Слуцкий. Мусаева и Слуцкого не стал бы поздравлять с днем тренера. Гвардиолу, Зидана, Энрике и Дешама могу поздравить. А этих нет», – сказал Мостовой.