Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в этом сезоне.

«Соболев не показывает той стабильности, которую от него ждут. Играет на среднем уровне. Не сказать, что проваливается, но и исходы матчей практически не решает.

И нельзя говорить, что Семак дает ему недостаточно шансов. Соболева неоднократно выпускали в важных матчах. Но вот не выходит у него стать железно первым номером в «Зените». Оно и понятно – конкуренция там бешеная.

Стабильности Александру не хватает на протяжении всей карьеры. В «Спартаке» тоже были с этим проблемы. Хотя все данные у него есть для того, чтобы забивать 15-20 мячей в РПЛ. Соболев мог стать вторым Дзюбой, но что-то пошло не так», – сказал Мостовой.