Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в этом сезоне.
«Соболев не показывает той стабильности, которую от него ждут. Играет на среднем уровне. Не сказать, что проваливается, но и исходы матчей практически не решает.
И нельзя говорить, что Семак дает ему недостаточно шансов. Соболева неоднократно выпускали в важных матчах. Но вот не выходит у него стать железно первым номером в «Зените». Оно и понятно – конкуренция там бешеная.
Стабильности Александру не хватает на протяжении всей карьеры. В «Спартаке» тоже были с этим проблемы. Хотя все данные у него есть для того, чтобы забивать 15-20 мячей в РПЛ. Соболев мог стать вторым Дзюбой, но что-то пошло не так», – сказал Мостовой.
- 28-летний Соболев в этом сезоне провел 16 матчей за «Зенит», забил 5 голов, сделал 2 передачи.
- Форвард перешел в петербургский клуб 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»