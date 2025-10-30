Агент Головина оценил вероятность перехода игрока в «Зенит»

Агент Александр Клюев рассказал, что его подопечного полузащитника Александра Головина постоянно приглашает «Зенит». Хавбек выступает за «Монако».
– «Зенит» связывался с вами относительно Головина?
– «Зенит» интересовался. Андрей Сергеевич Аршавин постоянно, скажем так, интересуется и зовет Сашу в «Зенит». Когда-то время придет, но не сейчас.
– Время для «Зенита»?
– Время, когда Саша вернется в Россию.
– Он не планирует остаться жить в Монако в будущем?
– Нет, это однозначно. Саша очень любит Россию, у него квартира в Москве. Чтобы вы понимали: он каждый свой отпуск – перед Новым годом и после окончания сезона – проводит дома. Мальдивам он всегда предпочитает Алтай, Сашка там отдыхает с удовольствием.
- 29-летний Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
- Срок его контракта с монегасками рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 20 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»