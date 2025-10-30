Агент Головина оценил вероятность перехода игрока в «Зенит»

Агент Александр Клюев рассказал, что его подопечного полузащитника Александра Головина постоянно приглашает «Зенит». Хавбек выступает за «Монако».

– «Зенит» связывался с вами относительно Головина?

– «Зенит» интересовался. Андрей Сергеевич Аршавин постоянно, скажем так, интересуется и зовет Сашу в «Зенит». Когда-то время придет, но не сейчас.

– Время для «Зенита»?

– Время, когда Саша вернется в Россию.

– Он не планирует остаться жить в Монако в будущем?

– Нет, это однозначно. Саша очень любит Россию, у него квартира в Москве. Чтобы вы понимали: он каждый свой отпуск – перед Новым годом и после окончания сезона – проводит дома. Мальдивам он всегда предпочитает Алтай, Сашка там отдыхает с удовольствием.