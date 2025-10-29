Мамаев назвал команду РПЛ, чемпионства которой он желает в этом сезоне

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев назвал клубы, которые он поддерживает в этом сезоне. Он признался, что хотел бы вновь увидеть чемпионство «Краснодара».

«Я, конечно, буду поддерживать «Краснодар», ЦСКА. «Балтика» тоже очень симпатична мне, с учeтом того, что она без, так скажем, каких-то больших финансовых вливаний держится сейчас в топ-5. Я бы был очень рад, если бы у них удалось это до конца сезона.

Я уже говорил в начале этого сезона, что мне бы очень хотелось, честно – если убрать вообще все симпатии и так далее – мне бы очень хотелось, чтобы «Краснодар» в этом году повторил достижения прошлого сезона. Потому что я считаю, что, если «Краснодар» выиграет два года подряд чемпионство, уйдут вообще у всех разговоры о некой случайности – как говорили, что там «Зенит» был не в той форме, другие команды были не в той форме.

Если «Краснодар» будет дважды подряд чемпионом, то он перейдeт в когорту уже таких прям топ-клубов нашей страны без каких-то там лишних обсуждений. Их будут воспринимать уже как действительно клуб, не который стал случайно чемпионом, а который ежегодный претендент на это. Поэтому я от своих слов не отказываюсь. Я бы очень хотел, чтобы они повторили успех прошлого сезона», – сказал Мамаев.