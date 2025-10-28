«Барселона» получила статус подозреваемой стороны в «деле Негрейры»

Суд, который рассматривает так называемое «дело Негрейры», вызвал представителей «Барселоны» для дачи показаний.

От имени клуба 27 января в суде выступит вице-президент Елена Форт. В документах она указана как представитель подозреваемой стороны.

6 февраля будут давать показания экс-президент «Барсы» Жоан Гаспар и советник клуба по судейству Рикардо Сегура. Их пригласили в качестве свидетелей.

По требованию прокуратуры судья также обязал каталонцев передать оригиналы контрактов с компаниями Negreira Dasnil 95 SL и Nilsad SCP, связанными с Нейгрерой, чтобы доказать предоставление консультационных услуг.