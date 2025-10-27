Канчельскис раскритиковал руководство «Спартака»: «Это специально делается»

Андрей Канчельскис потребовал от боссов «Спартака» ответить на неудобные вопросы.
«Пусть руководство «Спартака» наконец-то придет на телевидение и расскажет своим болельщикам о настоящих целях команды.
Почему болельщики не знают ничего о стратегии развития? О задачах в турнирной таблице? Об идее, которую несет главный тренер?
А ведь это специально делается. Чтобы никому в конце сезона нельзя было прийти и спросить с кого-то конкретного», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.
Источник: «Евро-футбол»