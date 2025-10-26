Акинфеев выбрал лучшего игрока матча ЦСКА – «Крылья Советов»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев определил лучшего игрока по итогам домашней встречи с «Крыльями Советов» в 13-м туре РПЛ.

Армейцы выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол забил Матвей Лукин на 72-й минуте.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«В победные матчи кепки дарить гораздо приятнее!

Хочу также отметить сегодня и Луку, и Славу Торопа, и Кирилла Глебова (за приемы из UFC), и всю команду!

Но на мой взгляд лучший – Мойзик❤️ Поздравляю 🧢🏎️» – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.