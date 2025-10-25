Челестини оценил стычку Глебова и Рассказова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал конфликт игроков во время матча 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

Драка едва не случилась на 55-й минуте.

Армеец Кирилл Глебов запрыгнул на спину Николаю Рассказову.

Защитник «Крыльев» в ответ дважды повалил соперника на газон.

Оба участника стычки получили по желтой карточке.

– Стычка Глебова и Рассказова. Что это было?

– Я больше любитель олдскула. Футбол – контактный вид спорта.

Я не буду говорить с Глебовым. Он молодой футболист и сейчас проживает эти моменты. Это меня не беспокоит.