Челестини оценил стычку Глебова и Рассказова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал конфликт игроков во время матча 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).
- Драка едва не случилась на 55-й минуте.
- Армеец Кирилл Глебов запрыгнул на спину Николаю Рассказову.
- Защитник «Крыльев» в ответ дважды повалил соперника на газон.
- Оба участника стычки получили по желтой карточке.
– Стычка Глебова и Рассказова. Что это было?
– Я больше любитель олдскула. Футбол – контактный вид спорта.
Я не буду говорить с Глебовым. Он молодой футболист и сейчас проживает эти моменты. Это меня не беспокоит.
Источник: «Матч ТВ»