Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нигматуллин составил топ-3 лучших вратарей РПЛ

Сегодня, 19:30
1

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучших вратарей этого сезона РПЛ.

В тройку Нигматуллина вошли:

– Лучшим вратарем прошлого сезона стал Станислав Агкацев. В принципе, он и в этом является лучшим.

В «Зените» сейчас основной вратарь Адамов. То, что Денис чрезвычайно талантливый во всех отношениях вратарь, было известно еще до его перехода в «Зенит». Но ему всe равно не хватает уверенности, может быть, стабильности. Не хочу сглазить, но в этом сезоне он показывает хорошую игру, сделал несколько важных, ключевых сейвов.

И назову, пожалуй, Митрюшкина. Недавно он провел просто фантастический матч против «Динамо». Антон феноменально пробился в основу «Локомотива».

Талантливым голкипером он всегда считался, были поездки за границу, где‑то успешные, а потом досадная серьезная травма, которая выбила его в какой‑то степени из колеи. После был сезон в Первой лиге за «Химки», где он находился в запасе, редко выходил на поле. Дальше здорово сработали его представители, которые смогли совершить его переход в «Локомотив».

Да, клуб брал определенные риски на себя, подписывая вратаря‑запаса «Химок», но потенциально в него верили. Антон прибавил в работе, в уверенности, и сейчас он точно основной вратарь.

В «Локомотиве» исторически так сложилось, что вратарская линия всегда была надежным местом на поле, и сейчас за эту позицию можно быть спокойным, потому что конкуренты Антону точно не дадут расслабиться. Того же Веселова клуб уже заигрывает в Кубке России.

– Агкацев, Адамов, Митрюшкин. Это ваш топ‑3 лучших вратарей РПЛ на данный момент?

– Мне бы хотелось еще назвать Максименко, но пока не могу, потому что, прежде всего, это связано с общей картиной игры «Спартака».

Да, мне он нравится как вратарь и должен попасть в тройку, но пока да, мой топ‑3 – это Агкацев, Адамов и Митрюшкин.

Еще по теме:
Сын Нигматуллина подал на отца в суд: «Твое вранье уже надоело» 4
Экс-игрок сборной России стал главным героем ток-шоу «Пусть говорят» 4
50-летний Нигматуллин отпраздновал с невестой ее 23-летие 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Краснодар Нигматуллин Руслан Митрюшкин Антон Адамов Денис Агкацев Станислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1761324442
...недолго думая, согласен!...
Ответить
Главные новости
Реакция Свищева на вердикт МВД по делу Клаудиньо
21:58
Бухаров жалеет о переходе в «Зенит»: «Мне было тяжело»
21:21
2
«Зенит» нацелился на еще одного бразильца
20:44
14
Илья Мэддисон мощно ответил вратарю «Динамо»: «Вся Россия знает, что Лещук – это дырень»
20:33
4
Бухаров: «Зенит» – конвейер по убиванию российских футболистов»
20:08
11
Стало известно, откуда у арбитра Захарова деньги на BMW X6
20:00
17
«Зенит» интересуется форвардом, от которого летом отказался ЦСКА
19:50
4
Нигматуллин составил топ-3 лучших вратарей РПЛ
19:30
1
Семь игроков «Локомотива» рискуют пропустить матч с «Зенитом»
19:10
9
Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много»
19:00
8
Все новости
Все новости
Погребняк оценил слова Аршавина о самом популярном российском футболисте
20:55
Гандри из «Ахмата» назвал трех самых известных людей России
20:20
1
«Зенит» интересуется форвардом, от которого летом отказался ЦСКА
19:50
4
Нигматуллин составил топ-3 лучших вратарей РПЛ
19:30
1
Семь игроков «Локомотива» рискуют пропустить матч с «Зенитом»
19:10
9
Глушаков не согласился с Аршавиным: «Таких было много»
19:00
8
Лапочкин – о РПЛ: «Мы чемпионы мира по легковесным пенальти»
18:51
4
Реакция Канчельскиса на слова Аршавина, назвавшего себя самым популярным российским футболистом
18:35
5
Пять игроков «Краснодара» рискуют пропустить матч со «Спартаком»
18:18
9
Дасаев поспорил с Аршавиным, назвавшим себя самым популярным российским игроком
18:06
7
МВД огласило вердикт по делу Клаудиньо
17:31
17
Лещук ответил на критику Ильи Мэддисона
16:55
1
Губерниев и Бузова записали совместный трек к 10-летию «Матч ТВ»
16:47
11
Бителло определил сильнейшего бразильца в составе «Зенита»
16:29
3
Канчельскис: «Батракова в АПЛ не будет»
15:51
3
Семак ответил, стало ли «Динамо» слабее при Карпине
15:41
3
Генич ответил, как повлияет на «Спартак» возвращение Станковича после дисквалификации
14:48
7
Где смотреть матч ЦСКА – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:29
Где смотреть матч «Ростов» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:28
Два клуба РПЛ потребовали взыскать с обанкротившихся «Химок» более 100 миллионов рублей
14:28
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 25 октября 2025
14:26
«Спартак» попросил Кахигао предложить кандидатуры других тренеров, помимо Гарсии
13:57
13
Назначения арбитров на «Зенит» – «Динамо» и другие матчи 13-го тура РПЛ
13:15
4
Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»
12:45
14
Ташуев раскрыл секрет успеха Акинфеева
12:26
3
Динамовец Нгамале назвал любимое русское матерное выражение
12:16
3
«Зенит» готовит трансфер нового бразильца – 8-го по счету
12:02
38
Два игрока «Зенита» точно не сыграют с «Динамо»
11:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 