Нигматуллин составил топ-3 лучших вратарей РПЛ

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучших вратарей этого сезона РПЛ.

В тройку Нигматуллина вошли:

– Лучшим вратарем прошлого сезона стал Станислав Агкацев. В принципе, он и в этом является лучшим.

В «Зените» сейчас основной вратарь Адамов. То, что Денис чрезвычайно талантливый во всех отношениях вратарь, было известно еще до его перехода в «Зенит». Но ему всe равно не хватает уверенности, может быть, стабильности. Не хочу сглазить, но в этом сезоне он показывает хорошую игру, сделал несколько важных, ключевых сейвов.

И назову, пожалуй, Митрюшкина. Недавно он провел просто фантастический матч против «Динамо». Антон феноменально пробился в основу «Локомотива».

Талантливым голкипером он всегда считался, были поездки за границу, где‑то успешные, а потом досадная серьезная травма, которая выбила его в какой‑то степени из колеи. После был сезон в Первой лиге за «Химки», где он находился в запасе, редко выходил на поле. Дальше здорово сработали его представители, которые смогли совершить его переход в «Локомотив».

Да, клуб брал определенные риски на себя, подписывая вратаря‑запаса «Химок», но потенциально в него верили. Антон прибавил в работе, в уверенности, и сейчас он точно основной вратарь.

В «Локомотиве» исторически так сложилось, что вратарская линия всегда была надежным местом на поле, и сейчас за эту позицию можно быть спокойным, потому что конкуренты Антону точно не дадут расслабиться. Того же Веселова клуб уже заигрывает в Кубке России.

– Агкацев, Адамов, Митрюшкин. Это ваш топ‑3 лучших вратарей РПЛ на данный момент?

– Мне бы хотелось еще назвать Максименко, но пока не могу, потому что, прежде всего, это связано с общей картиной игры «Спартака».

Да, мне он нравится как вратарь и должен попасть в тройку, но пока да, мой топ‑3 – это Агкацев, Адамов и Митрюшкин.