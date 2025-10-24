Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, лично взаимодействует с командой перед матчами.

«Говорят, Федорищев решил принять непосредственное участие в руководстве командой. Выгоняет тренерский штаб перед игрой из раздевалки и толкает духоподъемные речи», – сообщил инсайдер Дмитрий Клипин.