Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, лично взаимодействует с командой перед матчами.
«Говорят, Федорищев решил принять непосредственное участие в руководстве командой. Выгоняет тренерский штаб перед игрой из раздевалки и толкает духоподъемные речи», – сообщил инсайдер Дмитрий Клипин.
- Сообщалось, что главному тренеру поставили ультиматум – отставка в случае потери очков с ЦСКА (25 октября) в 13-м туре РПЛ.
- «Крылья» занимают 11-е место в чемпионате с 13 очками в 12 турах.
- Адиев принял самарцев летом, сменив Игоря Осинькина.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина