  Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»

Губернатор Федорищев выгоняет Адиева из раздевалки перед матчами «Крыльев Советов»

Сегодня, 12:45
14

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, лично взаимодействует с командой перед матчами.

«Говорят, Федорищев решил принять непосредственное участие в руководстве командой. Выгоняет тренерский штаб перед игрой из раздевалки и толкает духоподъемные речи», – сообщил инсайдер Дмитрий Клипин.

  • Сообщалось, что главному тренеру поставили ультиматум – отставка в случае потери очков с ЦСКА (25 октября) в 13-м туре РПЛ.
  • «Крылья» занимают 11-е место в чемпионате с 13 очками в 12 турах.
  • Адиев принял самарцев летом, сменив Игоря Осинькина.

Еще по теме:
Тарханов определил матч 13-го тура РПЛ, где у одной команды 1-процентный шанс на очки 2
В «Крыльях» отреагировали на новость об ультиматуме Адиеву
«Крылья Советов» поставили ультиматум тренеру Адиеву 3
Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Адиев Магомед
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilich55
1761300504
Это трындец. Такого ещё в нашем футболе не было........
Ответить
рылы
1761300511
да этому полудурку самому недолго осталось быть в губернаторах. если кто пропустил - можете загуглить видос, как он скинул с должности какого-то пенсионера, произнеся при этом "уволен НАХ*Й!". так и сказал. ну, то есть, глава какого-то района стоит перед этим молодым федорищевым, а тот его отчитывает на камеру. за какой-то камень с раздолбанной табличкой, на которой написано что-то типа "здесь будет установлен памятник солдатам ВОВ" (точно не помню, но типа того). в итоге памятник возвели, а камень с табличкой убрать забыли. табличка за годы пришла в негодность, а на ней же такая сакральная надпись, оскорбление налицо! и это мундро самарское решило на камеру, отчаянно позируя, уволить данного пенсионера, который после инцидента загремел в больницу. всего-лишь из-за неубранного камня. надеюсь, эту фердыщенку скоро самого скинут с должности за такую показуху.
Ответить
SLADE2019
1761301006
Вот они ягодки государственного управления и владения клубами. Все плохое же надо из советских времен перенести в современные реалии.
Ответить
shurik45
1761301454
Уволен на ...!
Ответить
MaxRnD
1761301490
Они там со Слюсаревым не родственники часом ? Одинаково берега путают избраннички
Ответить
...уефан
1761301574
...Швондер в кожанке и кепке) Скоро петь хором начнут, а потом срать мимо унитазов...
Ответить
Spartak_forv@
1761306912
Дожидается момента,чтобы потом уволить как того чела с камнем...потом приедет с камнем,положит его на поле и спросит тренера:что это за камень
Ответить
алдан2014
1761307544
Берега попутали многие губеры,зато такие удобные для высоких особ
Ответить
Интерес
1761309749
С первого фото и действий было видно,что ЭТО-уникальное убожество. Такой богатый "бедный регион" пафосно именуемый "космической столицей РОссии. Видно, кто-то посчитал,что регион и не такое переварит.
Ответить
