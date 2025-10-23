«Крылья Советов» поставили ультиматум тренеру Адиеву

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оказался на грани увольнения.

Его могут снять с должности уже в субботу.

«У «Крыльев» непростое положение в таблице, в том числе потому, что из‑за травм выбыли лидеры команды.

Однако руководству клуба нужен результат, которого у Адиева в последних матчах нет.

В случае, если команда не одержит победу в ближайшем туре РПЛ, тренерский штаб может быть отправлен в отставку«, – сообщил источник.