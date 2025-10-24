Спартаковец Солари оценил легендарный тарасовский борщ

Футболист «Спартака» Пабло Солари выразил восхищение борщом – визитной карточкой базы в Тарасовке.
– А знаменитый тарасовский борщ успел попробовать?
– Конечно! Очень насыщенный вкус. Если честно, я не фанат супов, но борщ был хорошим. Я ещe до приезда сюда слышал, что есть такое традиционном блюдо, но не понимал, что это. Пока я попробовал не так уж и много национальных блюд.
- Солари куплен у «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро в феврале.
- В 32 матчах за «Спартак» у аргентинца 5 голов, 6 ассистов.
- «Спартак» завтра, 25 октября, примет в 13-м туре «Оренбург».
Источник: «Чемпионат»