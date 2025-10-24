Спартаковец Солари оценил легендарный тарасовский борщ

Футболист «Спартака» Пабло Солари выразил восхищение борщом – визитной карточкой базы в Тарасовке.

– А знаменитый тарасовский борщ успел попробовать?

– Конечно! Очень насыщенный вкус. Если честно, я не фанат супов, но борщ был хорошим. Я ещe до приезда сюда слышал, что есть такое традиционном блюдо, но не понимал, что это. Пока я попробовал не так уж и много национальных блюд.