Тренер «Ростова» Альба: «Мы похожи на «Атлетико»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба сравнил команду с «Атлетико».

– Это восьмой матч без поражений. Вы болеете за «Атлетико». Можете назвать команду российским «Атлетико»?

– К сожалению, не могу видеть много матчей «Атлетико». Бывает, что иногда случайно попадаю. Не могу сказать – правда это или нет. «Атлетико» хорошо всегда обороняется и эмоциональная команда, все помогают друг другу. Если вы говорите, что у нас так, то я согласен, что мы похожи.