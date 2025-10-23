Тренер «Ростова» Альба: «Мы похожи на «Атлетико»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба сравнил команду с «Атлетико».
– Это восьмой матч без поражений. Вы болеете за «Атлетико». Можете назвать команду российским «Атлетико»?
– К сожалению, не могу видеть много матчей «Атлетико». Бывает, что иногда случайно попадаю. Не могу сказать – правда это или нет. «Атлетико» хорошо всегда обороняется и эмоциональная команда, все помогают друг другу. Если вы говорите, что у нас так, то я согласен, что мы похожи.
- Альба тренирует «Ростов» с февраля.
- «Ростов» идет в РПЛ 10-м.
- Ближайший соперник – «Динамо Мх» (25 октября).
Источник: «Матч ТВ»