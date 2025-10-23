Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «Ростова» Альба: «Мы похожи на «Атлетико»

Сегодня, 12:12
1

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба сравнил команду с «Атлетико».

– Это восьмой матч без поражений. Вы болеете за «Атлетико». Можете назвать команду российским «Атлетико»?

– К сожалению, не могу видеть много матчей «Атлетико». Бывает, что иногда случайно попадаю. Не могу сказать – правда это или нет. «Атлетико» хорошо всегда обороняется и эмоциональная команда, все помогают друг другу. Если вы говорите, что у нас так, то я согласен, что мы похожи.

  • Альба тренирует «Ростов» с февраля.
  • «Ростов» идет в РПЛ 10-м.
  • Ближайший соперник – «Динамо Мх» (25 октября).

Еще по теме:
Вратарь «Пари НН» Медведев – о разгроме от «Ростова»: «У нас вышли мальчики, у них – мужчины» 1
Все команды РПЛ, упавшие в Путь регионов Кубка России 1
Кубок России. «Ростов» выбил «Пари НН» (4:1) из турнира, пройдя в Путь регионов 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Атлетико Альба Джонатан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1761214120
До Атлетико вам как до Китая - работать и работать.
Ответить
Главные новости
Шпилевский – о поражении «Пари НН»: «Мне стыдно за этот ужас»
12:21
Тренер «Ростова» Альба: «Мы похожи на «Атлетико»
12:12
1
ФотоАлип получил памятный подарок от «Зенита» из рук Зырянова
11:50
4
Игрок с 241 матчем в РПЛ – в символической сборной 3-го тура Лиги чемпионов
11:25
Соболев разом потерял крупную сумму денег
11:12
14
Радимов заявил, что в РПЛ работает тренер-шарлатан
10:51
4
«Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»
10:35
9
«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака»: подробности
10:16
7
Раскрыта причина, почему «Пари НН» не увольняет Шпилевского после 10 поражений в 11 матчах
10:05
10
Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл»
09:38
7
Все новости
Все новости
Радимов заявил, что в РПЛ работает тренер-шарлатан
10:51
4
«Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»
10:35
9
«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака»: подробности
10:16
7
Раскрыта причина, почему «Пари НН» не увольняет Шпилевского после 10 поражений в 11 матчах
10:05
10
25-миллионный новичок «Зенита» ответил, где пропадал 2 месяца
09:57
2
Стало известно, чем для «Спартака» чреваты санкции США, наложенные на «Лукойл»
09:38
7
«Лукойл» попал под санкции США – это грозит «Спартаку» большими проблемами
00:10
31
Жена Карпина описала идеальный выходной с мужем
Вчера, 19:49
6
Болельщики определили, какой тренер сильнее – Черчесов или Карпин
Вчера, 19:39
3
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Спартака» неожиданный совет, как вернуть клубу былое величие
Вчера, 19:13
28
Раскрыта судьба инфраструктуры «Динамо Мх» на фоне атаки БПЛА
Вчера, 18:55
Тренер «Акрона» высказался о завершении карьеры Дзюбы
Вчера, 18:35
6
Соболев нашел новое хобби после отказа от Доты
Вчера, 18:13
14
99-летний Симонян: «Мне неловко: вся моя плеяда ушла, а я пока что держусь!»
Вчера, 17:48
6
56-летний Шалимов ответил, можно ли к нему обращаться «Гарик»
Вчера, 17:35
7
Ветеран ЦСКА отреагировал на предложение Англии убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
Вчера, 17:25
4
Кокорина сравнили с Пеле и Роналдо
Вчера, 17:10
3
Радимов сравнил Станковича с Абаскалем: «Начал нести какую-то дичь»
Вчера, 16:51
11
Генич – о «Динамо»: «Сердце кровью обливается»
Вчера, 16:37
12
Раскрыта приоритетная задача ЦСКА в зимнее трансферное окно
Вчера, 16:23
6
Селюк – о Гарсии в «Спартаке»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»
Вчера, 16:19
4
Мостовой ответил на вопрос журналиста, что Талалаев топ-тренер
Вчера, 15:57
11
Бубнов оценил шансы ЦСКА на чемпионство
Вчера, 15:44
Агент Баринова высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
Вчера, 15:32
3
Сперцян раскритиковал поле в Каспийске: «Как будто под водой бегаешь»
Вчера, 15:19
9
Ветеран ЦСКА обвинил селекционеров клуба в коррупции
Вчера, 15:13
5
Черчесов высказался о возможном переходе в «Ахмат» Кокорина и Смолова
Вчера, 14:40
3
Представлен рейтинг 100 лучших академий мира, в него попал один российский клуб
Вчера, 14:26
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 