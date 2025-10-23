Радимов заявил, что в РПЛ работает тренер-шарлатан

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов отреагировал на кубковое поражение «Пари НН» от «Ростова» (1:4).

«Пари НН» привозил такие мячи, что если такого требует тренер к середине чемпионата, то, в моем понимании, это не тренер, это человек, который хочет выдавать себя за тренера.

Судя по тому, что мы сегодня увидели, все футболисты Нижнего настолько устали от Шпилевского, что просто диву даешься. Такие ошибки совершать просто невозможно», – сказал Радимов.