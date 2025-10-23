Самая сексуальная спортивная ведущая России ждет, что Холанд покатает ее на своем новом авто

Зухра Уразбахтина, российская спортивная ведущая, высказалась о покупке Эрлингом Холандом нового авто.

«Мой краш себе купил новый авто. Холанд между матчами не только смотрит мои сторис (реально смотрит), но еще тачку себе купил новую.

Lamborghini Huracán Sterrato мощностью 602 лошадиных сил, который разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. Стоимость авто – 250 000 фунтов (≈ 27,2 миллиона рублей). Ну это фигня и мелочи по сравнению с сумкой Изабель (там крокодил Hermes). Вообще автомобилей у краша моего уже на 10,5 млрд рублей. Может себе позволить.

Пишите комментарии, самый интересный автор поедет кататься с нами, когда он наконец-то мне напишет», – прокомментировала Зухра.

Девушка входит входит в пятерку самых сексуальных спортивных ведущих России по версии Дмитрия Губерниева.

Журнал «Максим» называет Зухру самой сексуальной спортивной ведущей России.

Ранее Уразбахтина работала в ХК «Авангард», СКА.

