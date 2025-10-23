Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Очень странно и непонятно, это впервые в моей практике»: Семак недоволен форматом будущих матчей против «Динамо»

«Очень странно и непонятно, это впервые в моей практике»: Семак недоволен форматом будущих матчей против «Динамо»

Сегодня, 09:03

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен форматом предстоящих кубковых матчей с «Динамо».

  • Команды встретятся на старте плей-офф Пути РПЛ.
  • Матчи пройдут в ноябре.
  • Также «Зенит» примет «Динамо» в ближайшем туре РПЛ.

– Принято считать, что, когда проводятся два матча с соперником, первый матч лучше играть на выезде. А как вы считаете? С «Динамо» другая будет ситуация.

– Конечно, очень странно и непонятно. Наверное, первый раз в моей практике. Видели все турниры Лиги чемпионов, когда был групповой этап. Команды, которые становятся первыми, они проводят первые матчи на выезде, вторые – дома. Почему здесь другая ситуация, я не знаю.

Это нужно к организаторам или тем людям, которые составляли регламент Кубка. Я уже говорил, что, конечно, мы перед сезоном вносили, у нас просили какие-то правки, мы их предлагали. Момент с тем, чтобы матчи были более зрелищными, до последнего тура, скажем так.

Последний тур, ситуация – в одной группе нужно проводить матчи в одно время, потому что для той же «Балтики» уже матч не имеет значения. А если они бы играли в одно время с «Акроном», а счет 1:1, конечно, это могло по-разному сложиться для обеих команд.

То же самое, что касается команд, для которых должен быть стимул занимать первое место – конечно, это некоторые преференции в дальнейшем розыгрыше. Как вы уже сказали, первая игра на выезде, вторая – дома, что естественно, наверное.

А с точки зрения последующих матчей тоже было бы интересно, если бы команда, которая на протяжении группового этапа занимала бы больше очков, у нее на протяжении всей сетки были бы преференции.

Тогда бы все стремились бы набрать как можно больше очков, вплоть до последнего тура. Это было бы выгодно и командам вверху, и командам внизу.

И меньше было бы матчей, которые не имеют никакого значения. Но нас спросили, мы ответили – ничего не приняли.

Горшков прокомментировал празднование в стиле Аршавина 1
Тренер «Оренбурга» отреагировал на 0:6 от «Зенита»
Семак прокомментировал 6:0 «Зенита» против «Оренбурга» 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Динамо Семак Сергей
