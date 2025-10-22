Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Губерниев отреагировал на два привезенных пенальти и удаление Забарного за «ПСЖ»

Губерниев отреагировал на два привезенных пенальти и удаление Забарного за «ПСЖ»

Сегодня, 14:14

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал игру защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

  • Украинский футболист привез два пенальти и получил красную карточку в матче Лиги чемпионов с «Байером» (7:2).
  • Летом «ПСЖ» купил Забарного у «Борнмута» за 63 миллиона евро.

«Мне, как и всем россиянам, похер на игру Забарного. Даже Сафонову, думаю, похер.

Забарный сыграл неудачно, посмотрим, какой у него кредит доверия со стороны тренера и руководства клуба. Разговоры, что Сафонова могут убрать из-за наличия в составе Забарного? Если бы хотели, то давно уже это сделали.

Матвей Сафонов – молодец, что пытается выдержать конкуренцию в составе очень именитой команды. Он заслуживает уважения. Сафонов – не ссыкло и настоящий спортсмен! Многие наши футболисты рассказывают, что могли бы уехать в более сильный европейский чемпионат. А он это сделал и выиграл Лигу Чемпионов. Причем полноценно это сделал.

Думаю, вопросы Сафонова не связаны с российско-украинскими взаимоотношениями. Если бы Матвей играл хорошо, то никакой Забарный не помешал бы ему играть в стартовом составе», – сказал Губерниев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Губерниев Дмитрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
