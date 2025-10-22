Сафонову посоветовали уходить из «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с Матвеем Сафоновым.

Вратарь «ПСЖ» не провел за клуб ни одного матча в этом сезоне. Россиянина зимой готовы арендовать три европейских клуба.

«А вы как думаете, как Сафонов может бороться за место в основе «ПСЖ»? Ему что, взять шпагу, двустволку или пику? Чем бороться-то? Уходить надо. Конечно, он получает большие деньги, но это одна зарплата, а бонусов-то нет. И игры нет. Матвей забудет, как играть, и это видно по играм в сборной.

Ему сейчас подойдет любой чемпионат, где он будет играть. Он за год уже потерялся. Его где угодно поставь – он везде поплывет. Ему надо будет все восстанавливать», – сказал Кавазашвили.