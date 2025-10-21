Вратарь «Акрона» – о первом голе ЦСКА: «Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»

Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский обратил внимание на спорный момент в кубковом матче с ЦСКА.

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы дома выиграли со счетом 3:2. «Акрон» вылетел из турнира.

«Была интрига до самого конца. Я не понимаю ситуацию по первому голу. У вас столько ракурсов, вы же не с телефона смотрите. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?

Сваливать всe на этот гол не буду, все‑таки отыгрались. Хорошо играли первый тайм и начало второго, на всю игру не хватило концентрации», – сказал Тереховский.