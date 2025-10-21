Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь «Акрона» – о первом голе ЦСКА: «Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»

Вратарь «Акрона» – о первом голе ЦСКА: «Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»

Вчера, 23:23
4

Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский обратил внимание на спорный момент в кубковом матче с ЦСКА.

  • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Армейцы дома выиграли со счетом 3:2. «Акрон» вылетел из турнира.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Была интрига до самого конца. Я не понимаю ситуацию по первому голу. У вас столько ракурсов, вы же не с телефона смотрите. Как можно было не увидеть, что мяч ушел?

Сваливать всe на этот гол не буду, все‑таки отыгрались. Хорошо играли первый тайм и начало второго, на всю игру не хватило концентрации», – сказал Тереховский.

Еще по теме:
Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2) 4
Обзор матча ЦСКА – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео) 1
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Акрон ЦСКА Тереховский Игнат
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gwynbleidd
1761078697
не ушел это раз. а про 2-а левых пенальти он сказать не хочет, это два...
Ответить
Красногвардейчик
1761078742
Ты лучше благодари Бога, что вам два левых пеналя Цыган поставил....как можно не видеть, что ваша гарилла, два раза сама по ноге нашему защитнику бьёт?!!!
Ответить
Главные новости
Голевая феерия в ЛЧ, экс-тренер «Барсы» отказал «Спартаку», три претендента на Сафонова и другие новости
01:23
Селюк – о будущем тренере «Спартака»: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать клуб»
01:07
Мостовой раскрыл, с кем встречался в офисе «Спартака»
00:53
Лапочкин – о первом пенальти в матче ЦСКА – «Акрон»: «Ни в одном чемпионате никто такой не назначил бы»
00:27
Губерниев – о будущем тренере «Спартака»: «Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги»
00:12
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» вынес «Байер», «Арсенал» разгромил «Атлетико», «Наполи» пропустил 6 голов от ПСВ и другие результаты
Вчера, 23:54
1
Челестини раскритиковал судейство в игре с «Акроном»: «Так мы никуда не придем!»
Вчера, 23:45
4
Украинец Забарный из «ПСЖ» привез два пенальти и получил красную карточку в матче ЛЧ
Вчера, 23:35
2
ВидеоВратарь «Акрона» – о первом голе ЦСКА: «Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»
Вчера, 23:23
4
Определились две пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 22:43
16
Все новости
Все новости
Челестини раскритиковал судейство в игре с «Акроном»: «Так мы никуда не придем!»
Вчера, 23:45
4
ВидеоВратарь «Акрона» – о первом голе ЦСКА: «Как можно было не увидеть, что мяч ушел?»
Вчера, 23:23
4
Определились две пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 22:43
16
Кубок России. ЦСКА забрал 1-е место в группе, обыграв «Акрон» (3:2)
Вчера, 22:29
5
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:25
1
Станкович прокомментировал волевую победу «Спартака» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 20:44
ВидеоЗаболотный не реализовал пенальти – Волк сделал тройной сейв
Вчера, 20:20
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» Махачкала – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:59
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над махачкалинским «Динамо» (3:1) и выиграл группу
Вчера, 19:59
72
Видео«Спартак» пропустил от махачкалинского «Динамо» в матче за 1-е место в кубковой группе
Вчера, 18:35
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала – «Спартак»: 21 октября
Вчера, 17:09
3
Где смотреть матч «Ростов» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:12
Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:10
Где смотреть матч «Зенит» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:08
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 22 октября 2025
Вчера, 10:06
Три игрока «Спартака» пропустят кубковый матч с махачкалинским «Динамо»
20 октября
14
Назначены судьи на 6-й тур Пути РПЛ Кубка России
20 октября
1
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 21 октября 2025
20 октября
Известны все четвертьфиналисты Пути регионов Кубка России
16 октября
1
«Торпедо» крупно выиграло в первом матче после возвращения Кононова
16 октября
Известны 5 из 8 четвертьфиналистов Пути регионов Кубка России
15 октября
Определился первый четвертьфиналист Пути регионов Кубка России
15 октября
Реакция РФС на предложение запретить легионеров в Кубке России
11 октября
Реакция Селюка на предложение запретить легионеров в Кубке России
9 октября
Мостовой назвал клуб, который выиграл бы Кубок России без легионеров
9 октября
1
Реакция Мостового на предложение запретить легионеров в Кубке России
9 октября
4
Губерниев – о Кубке России без легионеров: «Я как твердый член организации СЕКС против»
8 октября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 