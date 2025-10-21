Челестини раскритиковал судейство в игре с «Акроном»: «Так мы никуда не придем!»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о работе арбитров по итогам кубкового матча с «Акроном».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы дома выиграли со счетом 3:2. «Акрон» вылетел из турнира.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь. Его судил Сергей Цыганок.

– Вы очень эмоционально реагировали на решения арбитров назначить пенальти. Если не секрет, что конкретно высказывали судьям?

– Если судья считает, что касание недостаточное, то нужно просто сказать, что оно недостаточное. И не надо свистеть пенальти в этом случае.

Футбол – контактный вид спорта, всегда есть контакты. Поэтому нужно смотреть, насколько сильный был контакт, насколько футболист наиграл на пенальти.

Судья мне ответил, что это современный футбол. Я немножко не согласен с этим.

– Что скажете о двух пенальти «Акрона», особенно по второму?

– Вам правду сказать или нет? Лучше правду? Правда в том, что я был зол, очень зол. Зол, потому что судьи должны судить. Нельзя подходить к видео, смотреть, видеть небольшое касание. и все – это пенальти!

Мы не идем в правильном направлении. ВАР – это помощь, судить на поле должны судьи! А так получается, что тебя зовут в любой ситуации и помогают. Два пенальти сегодня были назначены после небольшого касания. Так мы никуда не придем!

Я вам больше скажу, наш гол… там на 20 сантиметров мяч вышел за линию. И камеры по всему стадиону были. Вот здесь нужен ВАР! Мы со скамейки сказали, что мяч‑то вышел! А они… Они сказали, что ничего не произошло.

Поэтому, естественно, я разозлился после назначения пенальти. Надо хорошо работать, свистеть не за нас или за «Акрон», просто хорошо работать. А арбитр сказал мне, что это современный футбол. Вот это мне не нравится.