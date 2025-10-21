Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Челестини раскритиковал судейство в игре с «Акроном»: «Так мы никуда не придем!»

Челестини раскритиковал судейство в игре с «Акроном»: «Так мы никуда не придем!»

Вчера, 23:45
4

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о работе арбитров по итогам кубкового матча с «Акроном».

  • Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Армейцы дома выиграли со счетом 3:2. «Акрон» вылетел из турнира.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь. Его судил Сергей Цыганок.

– Вы очень эмоционально реагировали на решения арбитров назначить пенальти. Если не секрет, что конкретно высказывали судьям?

– Если судья считает, что касание недостаточное, то нужно просто сказать, что оно недостаточное. И не надо свистеть пенальти в этом случае.

Футбол – контактный вид спорта, всегда есть контакты. Поэтому нужно смотреть, насколько сильный был контакт, насколько футболист наиграл на пенальти.

Судья мне ответил, что это современный футбол. Я немножко не согласен с этим.

– Что скажете о двух пенальти «Акрона», особенно по второму?

– Вам правду сказать или нет? Лучше правду? Правда в том, что я был зол, очень зол. Зол, потому что судьи должны судить. Нельзя подходить к видео, смотреть, видеть небольшое касание. и все – это пенальти!

Мы не идем в правильном направлении. ВАР – это помощь, судить на поле должны судьи! А так получается, что тебя зовут в любой ситуации и помогают. Два пенальти сегодня были назначены после небольшого касания. Так мы никуда не придем!

Я вам больше скажу, наш гол… там на 20 сантиметров мяч вышел за линию. И камеры по всему стадиону были. Вот здесь нужен ВАР! Мы со скамейки сказали, что мяч‑то вышел! А они… Они сказали, что ничего не произошло.

Поэтому, естественно, я разозлился после назначения пенальти. Надо хорошо работать, свистеть не за нас или за «Акрон», просто хорошо работать. А арбитр сказал мне, что это современный футбол. Вот это мне не нравится.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Акрон ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (4)
saf05
1761080767
Молодец правильно сказал
Ответить
Pobedkin
1761081026
Другими словами Челестини сказал, что корупция тут.
Ответить
kvm
1761081497
уважуха
Ответить
Snek
1761087523
Он ещё плохо наших кротов знает
Ответить
