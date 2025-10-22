Лапочкин – о первом пенальти в матче ЦСКА – «Акрон»: «Ни в одном чемпионате никто такой не назначил бы»

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин раскритиковал назначение первого пенальти в кубковой игре между ЦСКА и «Акроном».

Команды встречались в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы дома выиграли со счетом 3:2. «Акрон» вылетел из турнира.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь. Его судил Сергей Цыганок.

«Ни в одном чемпионате никто такой пенальти не назначил бы. Мы видим, что мяч идет из штрафной, поэтому какой‑то случайный легковесный контакт мог быть в ногах, но назвать это ударом, мне кажется, невозможно.

Поэтому меня удивило, почему ВАР вмешался. Мне не хотелось бы видеть такие настолько легковесные пенальти в нашем хорошем и серьезном чемпионате.

Нет ни одной камеры, которая показала бы, что была сначала нога, а потом мяч. Кажется, что Абдулкадыров сначала играет в мяч и задевает ногу», – сказал Лапочкин.