Радимов назвал тренера РПЛ, разгневавшего футбольного бога

Владислав Радимов отметил невезение «Пари НН» в матче 12-го тура РПЛ с «Акроном» (0:1).

«У «Пари» действительно было много возможностей, один только Боселли ударил по воротам больше, чем весь «Акрон» за весь матч.

Я думаю, что Нижний сыграл лучший свой матч в этом чемпионате, но фортуна от них отвернулась.

Мне кажется, своими интервью Шпилевский разгневал футбольного бога, и все это пошло во вред команде. Потому что, конечно, Нижний был ближе к победе», – сказал Радимов.