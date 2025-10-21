Радимов удивлен кадровым решением «Спартака»: «Как можно было его отдать?!»

Владислав Радимов не понимает, зачем «Спартак» отпустил в аренду полузащитника Данила Пруцева.

«Локомотив» подписал хавбека в конце августа.

Его статистика: 8 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

Пруцева можно выкупить следующим летом за 6,5 миллиона евро.

«Хочу сказать о том, как здорово пришелся ко двору в «Локомотиве» Пруцев. Классно смотрится, здорово играет в составе.

Вопрос к «Спартаку» – как можно было его отдать?! Кто принял такое решение – отдать игрока сборной прямому конкуренту?

Хотя сложно требовать логических объяснений от людей, которые продлили контракт со Станковичем после прошлого сезона», – сказал Радимов.