Радимов отреагировал на загадочное высказывание Талалаева

Владислав Радимов не смог объяснить, что имел в виду Андрей Талалаев, говоря о нем на прошлой неделе.

Главный тренер «Балтики» сказал: «У Радимова была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его не стал делать».

«Честно говоря, я не понимаю, что Талалаев имеет в виду. Может быть, что мне надо было идти тренировать? Так 20 лет назад я еще в футбол играл, а Талалаева в 2005 году даже не знал.

Поэтому не понимаю, какой мой поступок так его расстроил. Но сейчас у меня с ним нормальные отношения, ничего криминального нет. Он такой – и я такой», – заявил Радимов.