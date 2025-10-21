Введите ваш ник на сайте
Радимов отреагировал на загадочное высказывание Талалаева

Сегодня, 16:04
6

Владислав Радимов не смог объяснить, что имел в виду Андрей Талалаев, говоря о нем на прошлой неделе.

  • Главный тренер «Балтики» сказал: «У Радимова была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его не стал делать».

«Честно говоря, я не понимаю, что Талалаев имеет в виду. Может быть, что мне надо было идти тренировать? Так 20 лет назад я еще в футбол играл, а Талалаева в 2005 году даже не знал.

Поэтому не понимаю, какой мой поступок так его расстроил. Но сейчас у меня с ним нормальные отношения, ничего криминального нет. Он такой – и я такой», – заявил Радимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Радимов Владислав
рылы
1761052583
талалай в 2008 комментировал зенит-бавария. орал как резанный. явный болельщик зенита)
Ответить
ScarlettOgusania
1761053164
Буланов, иди припевы Танюхи разучивай, скоро подпевать с подтанцовкой от Володьки будете у "бывшей", весь вечер на арене...)
Ответить
Цугундeр
1761055766
" Он такой – и я такой»)) Два сапога- не пара бутс.
Ответить
