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  • Талалаев упрекнул Радимова: «Была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его делать не стал»

Талалаев упрекнул Радимова: «Была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его делать не стал»

17 октября 2025, 14:28
18

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дал понять, что не воспринимает всерьез высказывания Владислава Радимова.

– Вы говорите, что можете оценивать слова людей только по поступкам. Но как тогда прокомментируете слова Радимова, который прогнозирует, что к концу чемпионата «Балтика» будет на 9-16 местах?

– У Радимова была возможность 20 лет назад совершить поступок, но он его не стал делать. Поэтому сейчас к его словам я спокойно отношусь.

– Про какой поступок речь?

– Спросите у Радимова. Если он захочет – ответит.

– Вас его слова задевают?

– Вообще нет. Слова людей, которые на сегодняшний день больше говорят, чем делают, меня абсолютно не задевают. Это не касается конкретно Радимова, а касается вообще всех, кто говорит.

Вот Канчельскис начал тренировать брянское «Динамо» – я стал прислушиваться к его мнению.

– То есть вы воспринимаете слова только действующих тренеров?

– Людей, которые что-то делают, а не только говорят.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Радимов Владислав
Комментарии (18)
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ilich55
1760702065
Да...ткнул Влада мордой об стол.
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OldenVad
1760705816
Лайк )
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Просто-333
1760706227
18 октября 2005 года накануне матча группового турнира Кубка УЕФА «Зенита» против португальской «Витории» Владислав Радимов и Татьяна Буланова сыграли свадьбу. Радимов должен был взять фамилию Булановой, н перес---рал. Не об этом ли поступке намекает Талалаев?
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Garrincha58
1760709189
Молодец Талалаев этих балаболов, которые ничего полезного для футбола не делают развелось, как червей после дождя
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mihail200606
1760717271
Сам болтать много начал , чуть взлетел с Балтикой-не заткнется теперь
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Lesnik_72
1760755783
Так то он прав насчёт болтунов бесполезных. Жаль не видит, что сам болтуном становится. Где не открой спортивную страничку, там Талалаев. Насчёт полезности - увидим в конце сезона.
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Против в...
1760766289
Самый неприятный (мягко) человек в футболе, и не только!
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April- 1969
1760772455
Все правильно Талалаев говорит! И это при том, что все молчат про договорные победы Зенита, как в ЧР, так и в УЕФА!
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Иван-Попович-google
1760777960
Даже если Балтика будет на 7-м месте, то Радимов будет не далек от истины. А выше 7-го они точно не будут.
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Феликс Михайлов
1760784516
С таким составом как у "Балтики" быть в пятёрке - большой респект Талалаеву.
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