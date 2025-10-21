Федотов разобрал два пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»

Бывший судья Игорь Федотов оценил два пенальти в матче 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом» (0:3).

Игру обслуживал главный арбитр Егор Егоров.

Он назначил два пенальти в ворота «Сочи».

«На 52-й минуте Егоров самостоятельно и верно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Несложный эпизод – рука была отставлена в сторону. Да, мяч немного коснулся груди, но это не рикошет. Мяч практически не поменял направления и попал в локоть.

Что касается второго 11-метрового, мяч напрямую попал в руку игроку «Сочи». Тот и руки, и ноги в стороны расставил, пытаясь угадать, куда попадeт мяч. Попал в руку», – сказал Федотов.